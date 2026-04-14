Песков заявил о перспективах восстановления отношений России и США
Россия и США могут реализовать множество взаимовыгодных проектов при восстановлении отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для начала такого сотрудничества нет необходимости ждать урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
«Здесь совершенно не обязательно дожидаться урегулирования на Украине в интересах и Вашингтона, и Москвы, заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло быть очень много», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, власти США увязывают возобновление экономического взаимодействия с Россией с решением украинского вопроса, однако Москва считает, что это не обязательно.
Ранее Песков заявил, что перспективы восстановления двусторонних отношений между Россией и США зависят от устранения существующих «раздражителей».