Как США устроят морскую блокаду Ирана

Tекст: Александр Тимохин

Для лучшего понимания происходящего кратко напомним контекст событий. Ввязавшись в войну, которую имевшимися силами нельзя выиграть, и допустив массированные удары по своим базам, инфраструктуре союзников и территории Израиля, США столкнулись еще и с блокадой Ормузского пролива. Иран атаковал любое судно, пытавшееся выйти через него без разрешения. Это вызвало скачок цен на нефть в мире и рост политического давления на Трампа внутри США и со стороны других стран.

В итоге Белый дом объявил о двухнедельном перемирии. Начавшиеся в Исламабаде переговоры между Ираном и США предсказуемо провалились. Иран отверг требования США прекратить обогащение урана и в целом отверг почти все их требования. Сразу после этого Дональд Трамп сам объявил, что теперь уже США начинают блокаду Ормузского пролива – только теперь по отношению к судам с иранской нефтью, идущим из Ирана.

Теоретически это выглядит как попытка найти новый рычаг давления на Тегеран, принудив его к принятию американских условий. В то же время уже звучат теории о том, что перед нами эпизод американской стратегии по переформатированию мирового рынка нефти. США пошли на шаг, на который даже во время активной фазы своей агрессии не шли, чтобы не дать ценам на нефть в мире вырасти слишком сильно. Возможно, соблазн сломить волю иранцев к сопротивлению пересилил.

13 апреля в 17:00 по московскому времени американские военные начали операцию по блокаде иранских торговых коммуникаций. Трамп написал в соцсетях, что любой иранский катер, попытавшийся приблизиться к американским кораблям, будет потоплен тем же образом, что и лодки с наркотиками (или то, что американцы пытались выдать за таковые) у берегов Венесуэлы. На 14 апреля США не задержали еще ни одного судна, более того, два танкера прошли Ормузский пролив. Однако не стоит недооценивать ни решимость Вашингтона, ни возможности ВМС США.

Если верить американским СМИ, к операциям по блокаде иранского берега привлечено «примерно 15 кораблей». Известно, что 11 апреля эсминцы «Фрэнк Петерсен» (Frank E. Peterson, DDG 121) и «Майкл Мерфи» (Michael Murphy, DDG 112) заходили в Персидский залив, но позже вышли из него. Иран объявил, что корабли ушли под угрозой применения по ним оружия. Также известно, что США проводят ротацию эсминцев прямо сейчас. Поэтому с определением точного состава наряда сил, выделенного для блокады, есть определенные трудности – не считая точного факта, что этих сил хватит.

Вопрос о том, смогут ли США выполнить обещанное, не должен даже вставать – у американцев в регионе два универсальных десантных корабля с морской пехотой и десантными вертолетами. Даже если точно не знать о том, сколько на борту каждого вертолетов (состав авиагруппы экспедиционного отряда морской пехоты может быть разным), речь в любом случае идет о возможности одномоментно поднять в воздух примерно две роты.

Понятное дело, что поднимать на захваты танкеров такие крупные подразделения никто не будет. Просто стоит иметь в виду –

силы США в регионе для блокады избыточны.

За день до блокады в Оманский залив вошла авианосная группа с авианосцем «Авраам Линкольн», и с ней-то американцы те самые «примерно 15» кораблей и имеют. В составе авианосной группы имеются эсминцы, каждый из которых (кроме кораблей первой серии) несет пару вертолетов. Даже если большая их часть – противолодочные, то, в любом случае, несколько многоцелевых МН-60 у американцев есть, и есть из кого формировать досмотровые группы. Этих сил тоже хватит для блокады, даже без учета морской пехоты.

Никаких возможностей для противодействия США иранцы не имеют. Да, у них есть противокорабельные ракеты (ПКР) с большой дальностью, вплоть до 1 тыс. км (например Ghadr-380), но чтобы стрелять на большую дальность, надо знать, где цель, каким курсом она идет и с какой скоростью. Такие возможности для целеуказания у Ирана отсутствуют – для этого нужны или спутниковые системы, или же морская (прежде всего авиационная) разведка, ничего из этого в распоряжении Тегерана нет.

Кроме того, при попытке захвата танкера военным кораблем (если речь не будет идти о перелете десантного отряда на большое расстояние) ПКР может навестись не на американский военный корабль, а на собственный же иранский танкер. Если американцы вообще пойдут туда на кораблях. Наконец, эсминец может просто сбить идущую на него ракету.

В принципе, Иран все же может повредить или даже потопить американский эсминец.

Если американцы полезут вглубь Оманского залива, чтобы перехватывать там танкеры непосредственно кораблями, если позволят своим кораблям выйти из гражданского трафика, если иранцы их своевременно обнаружат и своевременно же подготовят удар, то при достаточно плотном залпе часть ракет сможет поразить американские корабли. Но чтобы это случилось, должно совпасть очень много факторов. И главным из них является то, что противник должен ошибиться.

К сожалению, удачу нельзя включить в планирование. У США же никаких проблем с разведкой и отслеживанием каждого судна. Организовать блокаду в регионе очень просто – после прохода Ормузского пролива отслеженное со спутников и беспилотников судно выходит в Оманский залив, а оттуда – в Аравийское море.

Его можно не трогать, пока оно не отойдет от иранского берега на безопасное для американцев расстояние. Беспилотники помогут США не потерять судно из вида. Когда же оно выйдет из зоны, где Иран может как-то пытаться мешать его захвату, танкер просто догонят на корабельных вертолетах и высадят на борт десантную группу. Если судно чудом ушло, то его отследят патрульной авиацией и где-то в океане перехватят силами или корабля ВМС, или корабля береговой охраны.

Впрочем, если судно пойдет по Оманскому заливу южнее, ближе к его центру, то его перехватят сразу же, и деться ему оттуда некуда. Здесь против Ирана работает не только мощь ВМС США, но и география. У танкеров, перевозящих иранскую нефть, только одна дорога в Мировой океан – последовательно Ормузский пролив, Оманский залив и Аравийское море. И везде там господствуют американцы.

Скорее всего, после первого же захвата трафик танкеров будет остановлен полностью.

США не дадут вывозить иранскую нефть, Иран – всю остальную. Это уже почти так. Вряд ли Иран согласится на требования США – иранцы понимают, что у Трампа уже не осталось хороших ходов. Эта двойная блокада приведет к еще большему напряжению на мировых рынках – и к новому этапу давления на американского президента.

Но с большой долей уверенности можно сказать, что текущая ситуация двойной блокады долго не продлится. Авианосная группа «Джеральд Форд» уже заняла позиции в восточной части Средиземного моря. Авианосная группа во главе с «Джорджем Бушем» идет в обход Африки и будет в регионе примерно в 20-х числах апреля, как раз к концу перемирия. Военно-транспортная авиация США продолжает работать в режиме воздушного моста, перебрасывая в регион боеприпасы и подкрепления.

Впереди новый виток эскалации, который уберет взаимную блокаду с новостной повестки. Пока же танкерам придется стоять в портах, а цены на нефть продолжат расти.