    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Стало известно, на что США потратят колоссальный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана
    Стало известно об установке Ираном мин в Ормузском проливе
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 14:02 • В мире

    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Несмотря на объявленное перемирие, с точки зрения военных потенциалов обстановка на Ближнем Востоке не изменилась. Политическое решение «больше не воевать» может быть пересмотрено Соединенными Штатами в любой момент. И есть один несомненный признак, который покажет, действительно ли США хотят мира с Ираном - или же они просто взяли паузу перед новым ударом.

    С политической точки зрения Ближний Восток за последние двое суток пережил настоящий каскад событий. Все началось с ультиматума Дональда Трампа, озвученного им 6 апреля – о том, что у Ирана есть 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив. За день до этого президент США угрожал уничтожать иранские электростанции и мосты, грозил «концом иранской цивилизации». Ультиматум должен был истечь в среду, 8 апреля, и риторика американцев была настолько экспрессивной, что возникли слухи о возможном применении по Ирану ядерного оружия.

    За чуть менее чем десять часов до истечения ультиматума американцы начали подъем стратегических бомбардировщиков. В Израиле царила настоящая эйфория, в одной из новостных студий даже включили часы с обратным отсчетом.

    Иран ультиматум отверг, а когда до «конца иранской цивилизации» оставалось чуть больше часа, Трамп объявил о прекращении огня. Между Ираном и США объявлено двухнедельное перемирие и за эти две недели страны должны «наладить отношения». Как стало известно, активную роль в попытках установить контакт играл Пакистан.

    На первый взгляд, перемирие начало работать. Иран стал пропускать танкеры через Ормузский пролив, требуя при этом оплату за проход в криптовалюте из расчета 1 доллар за перевозимый баррель. Пустые суда могут проходить бесплатно. В США также заявляют, что пролив полностью разблокирован, и цена на нефть на мировых рынках начала падать.

    Однако союзники США по нападению на Иран, израильтяне повели себя в своем специфическом стиле. Нетаньяху и оппозиция поддержали перемирие Трампа, а затем Израиль уже после всех «мирных» заявлений атаковал иранскую нефтепромысловую инфраструктуру. Во второй половине дня 8 апреля неизвестные самолеты отбомбились по Тегерану, Карадже и Бандар-Аббасу. Появляются сообщения, что пролив вновь заблокирован. Заключенное перемирие оказалось на грани срыва, и цены на нефть снова растут.

    С военной же точки зрения важно то, что в реальности обстановка почти не изменилась – по крайней мере, с точки зрения боевого потенциала. И иранская армия заявляет о сохранении боеготовности, и глава Белого дома говорит, что не собирается отводить войска от Ирана. Более того, Трамп угрожает возобновить боевые действия, «если Иран не будет соблюдать соглашение», причем даже в большем масштабе. США, кстати, ничего с Ираном не подписывали и Трамп от идеи может просто отказаться в любой момент и под любым предлогом.

    С одной стороны,

    на уровне подготовки к этой войне США изначально сделали ошибку в оценке противника, и дело не только не в том, что они ждали каких-то выступлений в Иране в свою поддержку. Дело в том, что для победы над Ираном США нужно было сосредоточить гораздо большие силы.

    В частности, полностью отмобилизовать флот, армию, ВВС, огромный тоннаж транспортных судов для трансокеанского снабжения миллионной армии всем необходимым, промышленность по производству боеприпасов, беспилотников и всего остального. Потом эти войска еще надо было бы перебросить в регион, сосредоточить, накопить силы.

    Да, искусственный интеллект, беспилотники, разведка и связь, вместе с высоким уровнем подготовки войск помогли бы им – но это не отменяет необходимости мобилизации. США же решили, что сломят Иран ограниченной по масштабам воздушной наступательной операцией, проводимой их силами постоянной готовности.

    Поэтому сегодня со стратегической точки зрения США в тупике – они теряют деньги, репутацию, вязнут в войне, но никакого результата это не приносит. США плохо подготовились к этой войне. Отсюда и перемирие через несколько недель после ее начала.

    С другой стороны,

    нежелание США уходить из региона понятно – это означало бы признать де-факто поражение перед Ираном. Потери США в технике в боях с Ираном не фатальны, а в людях их можно просто не считать.

    Кроме того, они не носят деморализующего характера – большую часть своих самолетов США потеряли или на аэродроме или от союзников (неясность только с потерянным заправщиком КС-135), или сами уничтожили, а в бою с иранцами потеряли только два сбитых и один или два поврежденных. Такие потери только раззадоривают. В ходе операции по спасению сбитых пилотов F-15E американцы показали, что могут высаживать десанты даже в центре Ирана и удерживать захваченные районы опираясь на воздушную мощь.

    Сейчас США удобно устроились – они официально вышли из боевых действий. А Израиль не то вышел, не то нет, он и мир поддержал, и бомбежки продолжил, и в теории может наносить удары по иранским силам. В том числе по данным американской разведки. Если предполагать, что США просто так выиграли себе время на наращивание сил, то руками израильтян они вполне могут мешать иранцам использовать эти две недели для своего усиления. В таких условиях, да еще и с учетом необходимости договариваться с христиано-сионистскими сектантами в американской элите, США вполне способны воевать дальше.

    Но будут ли? Для ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на один на ключевой момент. США давно начали переброску в регион наземных подразделений – два экспедиционных отряда морской пехоты, парашютисты из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, другие подразделения и части.

    Но это легкие части, с минимумом тяжелого оружия. А незадолго до трамповского ультиматума началась переброска на Ближний восток 142-й бригады полевой артиллерии из Арканзаса. И вот именно переброска наземных частей и есть тот значимый фактор, который даст ответ – реально ли Белый дом хочет прекратить эту войну или же просто тянет время для подготовки нового витка эскалации.

    В то же время даже если США продолжат наращивание наземных войск в регионе для нового витка эскалации, уже сейчас ясно, что этих войск тоже окажется недостаточно.

    Для разгрома Ирана США требуется уровень напряжения, соразмерный с тем, который им пришлось перенести ради ведения войны в Европе в 1943-1945 годах. А в самих США этого, похоже, не понимают, ожидая, что качественное превосходство американских войск поможет им сломить иранскую волю к сопротивлению.

    Характерным признаком этого непонимания является логистика. Американские военно-транспортные С-17 Globmaster возят военные грузы на Ближний восток буквально живой очередью, цепочки самолетов «висят» как воздушный мост над половиной мира. Но такого же масштаба использования морского тоннажа нет, а без этого войну с такой большой страной не выиграть.

    В любом случае, если под разговоры о перемирии переброска армейских частей продолжится, то мы имеем дело с паузой, которая нужна американцам, чтобы начать бить Иран сильнее, чем они это делали ранее (ровно как Трамп и обещает). США так уже делали – удар по Ирану был нанесен после того, как иранцы согласились на большую часть американских требований. Если же мы увидим, что наземная операция не готовится и новые американские армейские части на Ближний Восток не перебрасываются, то у перемирия есть шансы перерасти в нечто более прочное.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

