Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше

Tекст: Александр Тимохин

С политической точки зрения Ближний Восток за последние двое суток пережил настоящий каскад событий. Все началось с ультиматума Дональда Трампа, озвученного им 6 апреля – о том, что у Ирана есть 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив. За день до этого президент США угрожал уничтожать иранские электростанции и мосты, грозил «концом иранской цивилизации». Ультиматум должен был истечь в среду, 8 апреля, и риторика американцев была настолько экспрессивной, что возникли слухи о возможном применении по Ирану ядерного оружия.

За чуть менее чем десять часов до истечения ультиматума американцы начали подъем стратегических бомбардировщиков. В Израиле царила настоящая эйфория, в одной из новостных студий даже включили часы с обратным отсчетом.

Иран ультиматум отверг, а когда до «конца иранской цивилизации» оставалось чуть больше часа, Трамп объявил о прекращении огня. Между Ираном и США объявлено двухнедельное перемирие и за эти две недели страны должны «наладить отношения». Как стало известно, активную роль в попытках установить контакт играл Пакистан.

На первый взгляд, перемирие начало работать. Иран стал пропускать танкеры через Ормузский пролив, требуя при этом оплату за проход в криптовалюте из расчета 1 доллар за перевозимый баррель. Пустые суда могут проходить бесплатно. В США также заявляют, что пролив полностью разблокирован, и цена на нефть на мировых рынках начала падать.

Однако союзники США по нападению на Иран, израильтяне повели себя в своем специфическом стиле. Нетаньяху и оппозиция поддержали перемирие Трампа, а затем Израиль уже после всех «мирных» заявлений атаковал иранскую нефтепромысловую инфраструктуру. Во второй половине дня 8 апреля неизвестные самолеты отбомбились по Тегерану, Карадже и Бандар-Аббасу. Появляются сообщения, что пролив вновь заблокирован. Заключенное перемирие оказалось на грани срыва, и цены на нефть снова растут.

С военной же точки зрения важно то, что в реальности обстановка почти не изменилась – по крайней мере, с точки зрения боевого потенциала. И иранская армия заявляет о сохранении боеготовности, и глава Белого дома говорит, что не собирается отводить войска от Ирана. Более того, Трамп угрожает возобновить боевые действия, «если Иран не будет соблюдать соглашение», причем даже в большем масштабе. США, кстати, ничего с Ираном не подписывали и Трамп от идеи может просто отказаться в любой момент и под любым предлогом.

С одной стороны,

на уровне подготовки к этой войне США изначально сделали ошибку в оценке противника, и дело не только не в том, что они ждали каких-то выступлений в Иране в свою поддержку. Дело в том, что для победы над Ираном США нужно было сосредоточить гораздо большие силы.

В частности, полностью отмобилизовать флот, армию, ВВС, огромный тоннаж транспортных судов для трансокеанского снабжения миллионной армии всем необходимым, промышленность по производству боеприпасов, беспилотников и всего остального. Потом эти войска еще надо было бы перебросить в регион, сосредоточить, накопить силы.

Да, искусственный интеллект, беспилотники, разведка и связь, вместе с высоким уровнем подготовки войск помогли бы им – но это не отменяет необходимости мобилизации. США же решили, что сломят Иран ограниченной по масштабам воздушной наступательной операцией, проводимой их силами постоянной готовности.

Поэтому сегодня со стратегической точки зрения США в тупике – они теряют деньги, репутацию, вязнут в войне, но никакого результата это не приносит. США плохо подготовились к этой войне. Отсюда и перемирие через несколько недель после ее начала.

С другой стороны,

нежелание США уходить из региона понятно – это означало бы признать де-факто поражение перед Ираном. Потери США в технике в боях с Ираном не фатальны, а в людях их можно просто не считать.

Кроме того, они не носят деморализующего характера – большую часть своих самолетов США потеряли или на аэродроме или от союзников (неясность только с потерянным заправщиком КС-135), или сами уничтожили, а в бою с иранцами потеряли только два сбитых и один или два поврежденных. Такие потери только раззадоривают. В ходе операции по спасению сбитых пилотов F-15E американцы показали, что могут высаживать десанты даже в центре Ирана и удерживать захваченные районы опираясь на воздушную мощь.

Сейчас США удобно устроились – они официально вышли из боевых действий. А Израиль не то вышел, не то нет, он и мир поддержал, и бомбежки продолжил, и в теории может наносить удары по иранским силам. В том числе по данным американской разведки. Если предполагать, что США просто так выиграли себе время на наращивание сил, то руками израильтян они вполне могут мешать иранцам использовать эти две недели для своего усиления. В таких условиях, да еще и с учетом необходимости договариваться с христиано-сионистскими сектантами в американской элите, США вполне способны воевать дальше.

Но будут ли? Для ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на один на ключевой момент. США давно начали переброску в регион наземных подразделений – два экспедиционных отряда морской пехоты, парашютисты из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, другие подразделения и части.

Но это легкие части, с минимумом тяжелого оружия. А незадолго до трамповского ультиматума началась переброска на Ближний восток 142-й бригады полевой артиллерии из Арканзаса. И вот именно переброска наземных частей и есть тот значимый фактор, который даст ответ – реально ли Белый дом хочет прекратить эту войну или же просто тянет время для подготовки нового витка эскалации.

В то же время даже если США продолжат наращивание наземных войск в регионе для нового витка эскалации, уже сейчас ясно, что этих войск тоже окажется недостаточно.

Для разгрома Ирана США требуется уровень напряжения, соразмерный с тем, который им пришлось перенести ради ведения войны в Европе в 1943-1945 годах. А в самих США этого, похоже, не понимают, ожидая, что качественное превосходство американских войск поможет им сломить иранскую волю к сопротивлению.

Характерным признаком этого непонимания является логистика. Американские военно-транспортные С-17 Globmaster возят военные грузы на Ближний восток буквально живой очередью, цепочки самолетов «висят» как воздушный мост над половиной мира. Но такого же масштаба использования морского тоннажа нет, а без этого войну с такой большой страной не выиграть.

В любом случае, если под разговоры о перемирии переброска армейских частей продолжится, то мы имеем дело с паузой, которая нужна американцам, чтобы начать бить Иран сильнее, чем они это делали ранее (ровно как Трамп и обещает). США так уже делали – удар по Ирану был нанесен после того, как иранцы согласились на большую часть американских требований. Если же мы увидим, что наземная операция не готовится и новые американские армейские части на Ближний Восток не перебрасываются, то у перемирия есть шансы перерасти в нечто более прочное.