NYT: Ормузский пролив остался практически закрыт для судов после перемирия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Статус работы Ормузского пролива после объявления перемирия между США и Ираном остается неясным, пишет The New York Times.

По данным аналитической компании Kpler, за сутки после начала перемирия через пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер, хотя четыре балкера с сухим грузом сумели пройти этот путь.

Иранские государственные СМИ заявили, что пролив «полностью закрыт», некоторые танкеры были развёрнуты обратно. Эти сообщения появились после того, как полуофициальные ресурсы, связанные с Корпусом стражей исламской революции, сообщили о приостановке движения в ответ на израильские атаки на Ливан. По данным Kpler, после этих сообщений ни одно судно не пересекло Ормузский пролив.

«Движение судов указывает, что независимо от официального статуса, пролив фактически закрыт», – заявил представитель Kpler Никос Потитакис. Иранские официальные СМИ объяснили, что из-за наличия мин суда должны согласовывать маршрут с ВМС Ирана и использовать специальные коридоры. Министр иностранных дел Ирана также сообщил, что безопасный проход возможен только при координации с военными и с учетом технических ограничений.

В Белом доме, однако, заявили, что сообщения о закрытии пролива являются «ложными», но тут же призвали открыть его «немедленно». На вопросы о текущем контроле над водным путем пресс-секретарь Каролин Левитт отвечать отказалась.

После авиаударов США и Израиля по Ирану в феврале 2026 года Иран начал перекрывать пролив, закладывать мины и периодически атаковать суда. По данным Kpler, в среду, сразу после остановки танкера AUROURA под панамским флагом, судно развернулось и остановилось. Ормузский пролив – ключевая артерия для транспортировки четверти мировой нефти и пятой части природного газа.

Ситуация вокруг пролива накалена и заявления лидеров стран добавляют неопределённости. Президент Трамп ранее пригрозил «уничтожить целую цивилизацию», если Иран не откроет пролив к указанному сроку.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии пролива на две недели при условии координации с иранскими военными.

Утром 8 апреля первые суда смогли успешно пересечь пролив после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.