Россиянина осудили в Белоруссии на 16 лет за жестокое убийство
Южный окружной военный суд Белоруссии вынес обвинительный вердикт мужчине, совершившему жестокую расправу над человеком в Гомеле, сообщили в белорусской Генпрокуратуре.
Россиянин, по версии следствия, совершил преступление в Гомеле и уехал из Белоруссии, сейчас в отношении него вынесен обвинительный приговор, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в одной из квартир белорусского города в январе 2023 года. Поскольку подозреваемый оказался гражданином соседнего государства и успел уехать домой, его выдача следствию оказалась невозможной. Минск передал все собранные материалы российским правоохранительным органам.
Под тяжестью улик фигурант признал вину и дополнительно рассказал о вступлении в ряды незаконного вооруженного формирования в 2003 году. Он показал тайник со спрятанным автоматом Калашникова, с которым участвовал в боях против федеральных сил. За совокупность преступлений убийцу приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура Белоруссии выдала России участника воркутинской преступной группировки.