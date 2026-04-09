Лавров: Контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров напомнил, что об этом ранее неоднократно говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам министра, на протяжении длительного времени особых перспектив для возобновления официального диалога по украинской теме не наблюдалось, передает ТАСС.

«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели», – разъяснил министр.

Лавров пояснил, что американская сторона предлагала себя в качестве посредников, однако сейчас сотрудники, отвечавшие за этот процесс, заняты другими вопросами.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что Москва не станет затягивать процесс возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил о временной приостановке трехсторонних переговоров по Украине из-за занятости США. Представитель Кремля выразил надежду на скорое возобновление данного переговорного формата.