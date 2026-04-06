Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за ситуации с Гренландией

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

«Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

Американский лидер подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

«Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», – отметил он, после чего завершил общение с журналистами и покинул зал брифингов.

На фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер назвал себя спасителем НАТО.

