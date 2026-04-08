Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.0 комментариев
Bloomberg: Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп согласовал двухнедельное перемирие с Ираном, но ключевые разногласия по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом остаются нерешенными, сообщает Bloomberg.
Президент США объявил о принятии предложения о двухнедельном перемирии с Ираном, что вызвало облегчение на мировых рынках и среди союзников США. Президент отметил, что достигнутое соглашение якобы приближает решение давнего конфликта. Однако, несмотря на временную передышку, основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном сохраняются, передает Bloomberg.
Тегеран не согласился публично выполнить требования США по окончательному отказу от ядерной программы и баллистических ракет, а также не дал гарантий по допуску судов через Ормузский пролив. Иран также настаивает на снятии санкций и компенсации за ущерб, понесенный в ходе конфликта. Власти США подтвердили, что на основе иранского предложения из десяти пунктов возможны дальнейшие переговоры.
Администрация США, по словам источников, стремилась усилить давление на Иран, в том числе путем атак на военные объекты и инфраструктуру. Вице-президент Джей Ди Вэнс принимал активное участие в переговорах, в том числе при посредничестве Пакистана. В то же время в Белом доме отмечали глубокий скептицизм ряда советников по поводу военного сценария.
Экономическая ситуация оставалась напряженной: рост цен на нефть и падение индекса S&P 500 сопровождали неопределенность вокруг конфликта. Объявление о перемирии вызвало краткосрочное снижение цен на нефть, однако эксперты отмечают, что долгосрочных предпосылок для снижения стоимости энергоресурсов пока нет.
Внутриполитическая ситуация для президента США осложнилась: часть республиканцев выразила недовольство его угрозами атаковать гражданские объекты, а некоторые союзники потребовали его отставки. Опасения вызывает и возможное закрепление контроля Ирана над Ормузским проливом, что может привести к росту цен и усилению позиций Тегерана на мировом энергетическом рынке.
