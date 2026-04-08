Politico: Мировые лидеры сохраняют сдержанный оптимизм по перемирию США и Ирана

Tекст: Вера Басилая

Соглашение о двухнедельном перемирии между США и Ираном было заключено на фоне резкого обострения ситуации в регионе, передает Politico.

Многие мировые лидеры выразили удовлетворение решением сторон о временном прекращении огня, однако эксперты и официальные лица отмечают, что перемирие остается шатким и может быть нарушено в любой момент.

Европейские чиновники выразили надежду, что пауза даст возможность для дальнейших переговоров, однако признают риски новой эскалации. «Лучше TACO-вторник, чем третья мировая война», – заявил один из европейских чиновников, отметив важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса.

Министерство иностранных дел Ирака приветствовало перемирие, назвав его шагом к снижению напряженности и укреплению региональной стабильности. Австралия также поддержала соглашение, подчеркнув необходимость соблюдения международного права и стабилизации мировых рынков, пострадавших из-за закрытия Ормузского пролива и атак на инфраструктуру.

Пакистан, сыгравший ключевую роль в посредничестве, выразил надежду, что это перемирие станет поворотным моментом. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил: «Обе стороны проявили замечательную мудрость и понимание, продолжая конструктивно работать ради мира и стабильности».

Тем не менее перемирие оказалось под угрозой уже в первые часы. Израильский военный источник сообщил, что страна продолжила атаки на Иран, несмотря на заявление Белого дома о согласии Израиля на перемирие. Израиль и ОАЭ также предупредили о возможных ракетных ударах.

Бывший американский чиновник Нейт Свонсон отметил, что уступки Ирана по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив могут свидетельствовать о потере позиции США и усилении влияния Тегерана. В Белом доме, напротив, назвали перемирие победой и результатом давления на Иран, позволившего добиться дипломатического окна для долгосрочного мира. Иранские СМИ назвали решение США «отступлением» и «победой» Тегерана.

В преддверии переговоров в формате «Исламабадских консультаций» и визита главы НАТО в Вашингтон эксперты отмечают, что будущее соглашения остается неопределенным.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

Президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул необходимость приложить максимум усилий для сохранения режима прекращения огня.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.