Эксперты призвали сделать госдизайн частью системной управленческой работы

Tекст: Валерия Городецкая

В нем приняли участие 90 управленцев из 71 региона, включая заместителей губернаторов, министров, руководителей ведомств и экспертов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Они подчеркнули, что в условиях масштабных изменений в благоустройстве и развитии госсервисов визуальная среда должна быть понятной, удобной и комфортной для граждан.

Участники обсудили, что в ближайшие 5–10 лет в стране предстоит построить и обновить более 15 тыс. социальных объектов, а также создать новые цифровые сервисы, сайты, логотипы и фирменные стили для региональных проектов. Заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Алексей Жарич отметил стратегическое значение системной работы с госдизайном и назвал визуальную коммуникацию одним из ключевых инструментов в условиях информационно-психологической войны.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» развивает компетенции госдизайна у региональных команд: в июне 2024 года в структуре «Сенежа» создана Мастерская государственного дизайна, которая изучает российский и зарубежный опыт и готовит образовательные программы.

В 2025 году Мастерская запустила технологию «Департамент дизайна» для формирования внутренних профильных команд в системе регионального управления. В 2026 году такие команды уже работают или формируются в Новгородской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Донецкой Народной Республике.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор «Сенежа» Андрей Бетин заявил: «Госдизайн долгое время воспринимался как исключительно эстетическая надстройка, не связанная напрямую с эффективностью работы госаппарата. Однако в условиях цифровизации, усложнения процессов и роста общественных ожиданий качественный дизайн становится одним из важнейших инструментов институционального развития.

Сегодня это уже не факультативный навык для управленца, а необходимая компетенция для построения устойчивой, прозрачной и эффективной системы управления». В первый день семинара свои практики представили, в частности, Нижегородская, Амурская области и Удмуртская Республика.

В Удмуртии в структуре Центра территориального развития несколько лет работает Департамент дизайна, реализовавший более 350 проектов от фирменных стилей до навигации и оформления общественных пространств. Заместитель председателя правительства республики Наталья Тойкина сообщила, что при выполнении этих работ коммерческими подрядчиками их стоимость превысила бы 240 млн рублей, тогда как собственная команда делает это как минимум в четыре раза дешевле за счет глубокого знания задач региона. В Нижегородской области действует система из трех дизайн-команд в составе профильных автономных организаций, что обеспечивает комплексный подход к визуальной среде, повышает удовлетворенность жителей городской средой и усиливает туристическую привлекательность.

В Амурской области Департамент дизайна работает внутри АНО «Центр развития территорий Амурской области» и помимо базовых задач отвечает за дизайн интерьеров гос- и общественных объектов. В Тюмени подобная модель реализована на муниципальном уровне в структуре АНО «Центр стратегических разработок «Сибирь»», где департамент занимается территориальным и туристическим брендингом, дизайном событий и навигацией. Представители других субъектов, в том числе Магаданской области, заявили о готовности использовать этот опыт и подчеркнули важность наполнения инфраструктурных проектов смыслом и отражением региональной идентичности.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов отметил, что ключевая ценность семинара заключалась в прямом обмене работающими решениями между регионами, и сообщил о намерении адаптировать практики Нижегородской области и Удмуртии. Во второй день участники работали с федеральными экспертами по дизайну, брендингу территорий, цифровым сервисам и общественным пространствам. Эксперт комиссии Совета Федерации по развитию информационного сообщества, сооснователь проекта «Дизайн-выходные» и генеральный директор Лаборатории Артема Геллера подчеркнул, что госдизайн становится неотъемлемой частью системы управления, поскольку влияет на восприятие гражданами сервисов и среды.

По итогам семинара участники договорились развивать системную работу с государственным дизайном: информировать руководителей регионов о результатах обсуждений, проводить ревизию визуальной среды и объединять кадровые и проектные ресурсы. Среди обсуждаемых решений – создание профильных дизайн-команд и советов по дизайну при главах регионов, формирование таких структур при агентствах развития и продвижения, поддержка молодых дизайнеров через гранты и повышение квалификации управленцев. Отдельно регионы подчеркнули важность дальнейшего методического сопровождения со стороны Мастерской управления «Сенеж», включая проведение обучающих мероприятий на местах и формирование банка удачных практик в сфере госдизайна.