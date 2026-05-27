Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
ФСБ сообщила о пресечении 34 попыток прорыва границы со стороны ВСУ
В 2025 году пограничники успешно отразили десятки атак ВСУ, противник пытался проникнуть на территорию РФ вблизи зоны проведения спецоперации, сообщили в ФСБ.
34 попытки украинских боевиков вклиниться на территорию России было пресечено в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель директора и руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».
«Усилиями группировки войск «Север» совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы», – заявил он. По оценке руководителя ведомства, обстановка остается сложной, однако положение в пределах Курской области полностью восстановлено.
Все населенные пункты, ранее занятые украинскими формированиями, уже освобождены. При этом угроза вооруженных провокаций на границе сохраняется из-за концентрации подразделений противника в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, добавил Кулишов.
Ранее, в середине мая, спецназ ФСБ ликвидировал четыре украинские диверсионно-разведывательные группы в Константиновке.
До этого Кулишов заявил об охране украинского участка границы в режиме боевых действий. Также он особо отмечал угрозу контрабанды наркотиков с Украины, включая героин.