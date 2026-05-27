  Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Лондон и Варшава создали антироссийский союз вне НАТО
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня

    Шойгу заявил о провале западной колонизации мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    26 мая 2026, 20:13 • Новости дня
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж, увеличив выручку на 24%, отмечают аналитики.

    В январе-апреле 2026 года выручка России от экспорта растворимого кофе приблизилась к 100 млн долларов, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Интерфакс». В натуральном выражении поставки выросли на 9% и достигли 15 тыс. тонн.

    В федеральном центре «Агроэкспорт» отметили положительную динамику сегмента: «В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн», – заявили в «Агроэкспорте».

    Среди основных покупателей растворимого кофе из России в 2025 году лидировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. По сравнению с 2021 годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами в рейтинге, при этом Узбекистан сохранил третью позицию.

    Четвертой стала Туркмения, которая в 2021 году не входила в число импортеров и сместила Грузию на пятое место. Израиль поднялся с седьмого на шестое место, тогда как Турция опустилась с пятого на восьмое.

    В десятку крупнейших импортеров российского растворимого кофе в прошлом году также вошли Азербайджан, Таджикистан и Армения.

    При этом, ранее сообщалось, что в апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии до примерно 19 млн долларов.

    До этого посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру сообщил о планах своей страны увеличить поставки кофе в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году продажи растворимого кофе в России выросли на 14% при одновременном снижении средней цены на 5%.

    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства

    Российский Минздрав готовит законопроект, который переведет отпуск всех рецептурных лекарств в аптеках на электронные рецепты, усилив контроль за их оборотом, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в Совете Федерации.

    По ее словам, речь идет о дополнительном направлении в регулировании фармацевтического рынка, передает ТАСС.

    «У нас еще есть одно направление – это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», – сказала она.

    Ранее Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    В МВД рассказали о поисках матери и пятерых детей в Амурской области

    В Благовещенске около месяца разыскивают 33-летнюю Ольгу Кочергину, ушедшую из дома с пятью детьми и переставшую водить их в школу, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают местонахождение 33-летней Ольги Кочергиной, пропавшей с пятью детьми в Благовещенске около месяца назад, передает РИА «Новости».

    Женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского и с тех пор, как говорится в ориентировках, ее местонахождение неизвестно, при этом не исключается, что семья может находиться в Белогорске. По данным, опубликованным поисковыми отрядами города, ориентировки с ее данными распространяются в социальных сетях.

    «15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение», – сообщили в управлении МВД по Амурской области. В правоохранительных органах уточнили, что по месту жительства семью не обнаружили.

    По данным собеседников агентства, Кочергина отвечает на телефонные звонки, но отказывается сообщать, где находится. Знакомая семьи рассказала, что, по ее сведениям, с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начался из-за того, что с женщиной долго не могли связаться. Она добавила, что люди, видевшие Кочергину, уверяют, что с ней все в порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски девятилетнего мальчика, не вернувшегося домой из школы.

    Ранее в Башкирии полиция спасла пятерых несовершеннолетних из антисанитарного дома под Уфой.

    До этого в Тверской области следователи нашли объявленных в федеральный розыск брата и сестру живыми и здоровыми вместе с матерью в Ленинградской области.

    26 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    ЦБ отказался комментировать стратегию по иску к Euroclear

    Центробанк отказался комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, поскольку считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.

    Банк России не стал раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает РИА «Новости». Накануне Арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с европейской площадки около 200 млрд евро по заявлению отечественного регулятора.

    «Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными», – заявили в пресс-службе Центробанка.

    Активы ЦБ были заблокированы весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Основная часть замороженных средств, оцениваемая в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится на счетах Euroclear.

    В декабре прошлого года Банк России обратился в столичный арбитраж с иском из-за незаконных действий депозитария. В середине мая суд удовлетворил требования на сумму 18,17 трлн рублей. Однако в Euroclear подчеркнули, что средства останутся заблокированными из-за международных санкций.

    В ответ на это 22 мая регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза. ЦБ оспаривает нормативный акт, который позволяет использовать российские активы для финансовой поддержки Киева, называя это скрытой формой легализации экспроприации суверенных средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации.

    В ответ компания Euroclear заявила о сохранении блокировки российских активов.

    После этого Центральный банк потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Во вторник суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear.

    26 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Частный дом в Липецке обрушился после пожара и хлопка

    В частном доме на улице Баумана в Липецке произошел пожар с хлопком, после которого строение частично обрушилось и, по предварительным данным, под завалами остались люди, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь перекинулся на стоящие автомобили и надворные постройки», – написал он в своем канале в Max.

    По словам главы региона, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания, а под завалами, по предварительным данным, могут находиться люди.

    Артамонов также отметил, что в социальных сетях распространяется версия о падении беспилотника как возможной причине взрыва и пожара. Он сообщил, что, по данным оперативных служб, эта информация не соответствует действительности, а причины происшествия сейчас устанавливаются.

    Ранее при пожаре в Омской области погибли четверо детей.

    На прошлой неделе в Приморье пожар уничтожил пять комнат в общежитии.

