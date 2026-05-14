0 комментариев
Шойгу заявил о заморозке Западом 590 млрд долларов
Западные государства заблокировали финансовые активы восьми стран на общую сумму около 590 млрд долларов, что серьезно препятствует развитию их экономик, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По самым скромным оценкам, западные страны заморозили порядка 590 млрд долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану, указал Шойгу, передает РИА «Новости».
Он заявил об этом на встрече секретарей совбезов государств-членов ШОС в Бишкеке.
По его словам, нехватка финансовых ресурсов серьезно мешает нормализации хозяйственной жизни в Афганистане.
«Одна из причин – блокировка США, Британией и Германией афганских активов. Общая сумма замороженных средств составляет порядка 10 млрд долларов», – подчеркнул Шойгу.
Секретарь Совбеза напомнил, что в феврале 2022 года решением президента США Джо Байдена 3,5 млрд долларов были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Еще 3,5 млрд долларов Соединенные Штаты перевели в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана в обход правительства талибов.
По мнению Шойгу, эти деньги были фактически украдены, и руководители государств должны сделать правильные выводы о рисках хранения национальных сбережений на Западе.
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценивал объем замороженных в США российских активов суммой менее 5 млрд долларов. В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.