Песков назвал сумму замороженных в США активов России

Песков: Чуть менее 5 млрд долларов российских активов заморожены в США

Tекст: Вера Басилая

Сумма российских активов, замороженных в США, составляет чуть менее 5 млрд долларов, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что точную цифру Кремль не раскрывает.

Песков также отметил, что эти активы могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших в результате боевых действий, в том числе Донбасса. Представитель Кремля добавил, что, помимо уже анонсированной поддержки Палестины в размере 1 млрд долларов, замороженные средства могут быть потрачены именно на помощь таким регионам.

Песков подчеркнул, что территории Донбасса действительно значительно пострадали, и возможность их восстановления за счет этих средств сейчас рассматривается.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира».

Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина интересной.

Дмитрий Песков отметил, что перечисление средств в «Совет мира» возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США.