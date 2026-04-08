Axios сообщил о предстоящих переговорах США и Ирана в Пакистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном по заключению соглашения о прекращении войны намечен на пятницу в Исламабаде, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Это будут первые очные переговоры между сторонами с момента начала конфликта. Ранее президент США объявил о согласии на двухнедельное перемирие для проведения переговоров о полном мирном соглашении, что позже подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что обсуждаются личные встречи, однако решение будет официально объявлено только президентом или Белым домом. Дипломатическую линию со стороны США до этого вел спецпредставитель Стив Уиткофф, поддерживаемый вице-президентом Вэнсом, однако теперь ожидается, что именно Вэнс возглавит американскую делегацию в Исламабаде.

Американские официальные лица указывают, что Вэнс установил рабочие отношения с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, чей вклад в достижение перемирия был отмечен лично Трампом и Аракчи, а также премьер-министром Пакистана. Издание также отмечает, что в переговорах принимает активное участие Джаред Кушнер, советник и зять Трампа.

Иран заявил о своей победе над США. Телеканал CNN сообщил, что Израиль согласился на перемирие с Ираном.