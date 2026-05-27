Эксперты: Международные переводы по СБП облегчат жизнь гражан

Эксперты оценили новые правила ЦБ для международных переводов по СБП
Банк России подготовил проект новых правил для Системы быстрых платежей, предусматривающий запуск международных переводов между физическими лицами и расширение расчетов с государством.
Согласно инициативе, системно значимые банки должны будут обеспечить клиентам возможность получать трансграничные переводы через СБП с 1 апреля 2027 года, пишет Inc. Russia.
«Помимо того, что мера облегчит жизнь всем гражданам, которые бывают за рубежом или используют трансграничные переводы для каких-либо личных целей, это может сильно упростить тем, кто живет не в крупных городах», – прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он отметил, что возможность вносить наличные через любой банкомат снижает зависимость от конкретного банка и экономит время для людей, активно пользующихся наличными.
Эксперт добавил, что гражданин может не иметь поблизости банкомата своего банка, а единые правила работы устройств позволят решить эту проблему. Журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич считает, что оплата госпошлин и налогов через СБП убирает множество мелких барьеров и сокращает риск ошибки в реквизитах или потери платежа.
ЦБ предлагает обязать банки принимать через СБП оплату налогов, штрафов и госпошлин на портале госуслуг, сайтах ведомств и в пунктах приема платежей бюджетных организаций. Для банков с универсальной лицензией внедрение этих требований может быть отложено до октября 2027 года.
Кроме того, регулятор намерен разрешить внесение наличных через банкоматы любых банков – участников СБП – с последующим зачислением средств на счет в другой кредитной организации. Для таких операций планируется установить лимиты: до 25 тыс. рублей за одну операцию, до 50 тыс. рублей в сутки и до 200 тыс. рублей в месяц. Ожидается, что новые правила работы банкоматов вступят в силу осенью 2026 года.