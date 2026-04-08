ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.