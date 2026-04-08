  • Новость часаЭксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Китайский «ракетный монстр» подорвет морское могущество США
    Трамп объявил о перемирии с Ираном
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп пообещал Ближнему Востоку Золотой век
    Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    Мировые цены на нефть сильно упали
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    8 апреля 2026, 09:18 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по технике НАТО под Одессой

    Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки дронов и техники НАТО в Измаиле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар был нанесен по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что удар по месту разгрузки военной техники и беспилотников был нанесен в порту Измаила Одесской области, передает РИА «Новости». Он сообщил, что в момент происшествия в порту велись активные разгрузочно-погрузочные работы.

    Лебедев добавил, что судно, на котором прибыла партия натовской военной техники и БПЛА, получило повреждение в результате удара. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, судно не затонуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. В Одесской области произошли пожары на энергообъектах. Власти Одессы сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Украинские СМИ сообщили о подготовке удара «Орешником» по Киеву и Львову

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских войск на различных направлениях противник за сутки потерял более 1, 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

    Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    7 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Стали известны подробности гибели замглавы округа Запорожской области Резниченко

    Замглавы округа в Запорожской области Резниченко стал жертвой удара дрона ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб в результате прямого попадания дрона ВСУ, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

    По данным ведомства, трагедия произошла после эвакуации детей, когда Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС возвращались в Каменку-Днепровскую, передает РИА «Новости».

    «В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА», – говорится в сообщении.

    По информации департамента, Резниченко погиб на месте в результате прямого попадания БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка погиб замглавы округа Александр Резниченко.

    7 апреля 2026, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что поражены были подразделения трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда пограничной службы Украины.

    Удар был нанесен в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка «Север» на Сумском и Харьковском направлениях улучшила тактическое положение, атаковав егерскую, мотопехотную и механизированные бригады ВСУ.

    Российские войска на Харьковском направлении нанесли удары по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска.

    На Харьковском направлении войска группировки «Север» нанесли поражение украинским подразделениям с потерями до 70 военнослужащих и единиц техники.

    7 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы
    ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет ВСУ.

    Кроме того удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 217 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников, 653 ЗРК, 28 736 танков и других бронемашин, 1 696 боевых машин РСЗО, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 815 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    7 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в целенаправленных ударах по журналистам

    Захарова заявила о преднамеренных атаках дронов ВСУ на журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим продолжает атаковать гражданских лиц и журналистов, нарушая международное право.

    Захарова в своем заявлении осудила действия киевского режима, подчеркнув, что целенаправленные нападения на гражданских лиц и представителей СМИ являются преступлениями, нарушающими нормы международного гуманитарного права, сообщается на сайте МИД России.

    По словам представителя МИД, атака на журналиста МИЦ «Известия» Евгения Быковского в Донецке стала частью систематической политики, а операторы беспилотников преднамеренно выбирали цели, находящиеся в городской застройке, вдали от линии соприкосновения. Захарова заявила, что в преднамеренности этих действий не возникает сомнений.

    Дипломат подчеркнула необходимость адекватной реакции международных организаций, включая ОБСЕ, ЮНЕСКО и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она указала, что игнорирование подобных преступлений или формальные комментарии только поощряют новые злодеяния и дискредитируют международную систему защиты прав человека.

    Ранее военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за один день от атак ВСУ пострадали семь мирных граждан.

    7 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу ЛНР по подозрению в госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силовики задержали жительницу Марковского района ЛНР за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили в республиканском УФСБ.

    Силовики задержали жительницу Марковского района Луганской народной республики за сотрудничество с украинскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    В УФСБ по ЛНР сообщили, что противоправная деятельность гражданки России была пресечена после установления факта передачи военных сведений вражеской спецслужбе.

    По данным ведомства, девушка, которой двадцать лет, была завербована сотрудником СБУ. Она по его поручению собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих, находящихся на территории ЛНР.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луганске местного жителя задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам координат дислокации российских войск на территории ЛНР.

    Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за государственную измену в виде передачи информации украинской спецслужбе.

    Жителя Сватовского района ЛНР задержали по подозрению в передаче СБУ сведений о местах дислокации российских военных подразделений.

    7 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дроном скорую помощь у школы в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал скорую, приехавшую после обстрела школы, пострадавших нет.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона автомобиль скорой помощи, который прибыл к школе в селе Великая Белозерка Запорожской области после обстрела, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 7 апреля, когда спецтехника прибыла на место для оказания помощи пострадавшим в результате артиллерийской атаки.

    В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили: «Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал».

    Местные власти уточнили, что после нападения дрона медицинская бригада и другие находящиеся рядом люди не получили ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек.

    Военные с Украины также пытались атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, включая спорткомплекс.

    7 апреля 2026, 23:17 • Новости дня
    БПЛА повредили частные дома и многоэтажку в Геленджике

    Tекст: Антон Антонов

    Комиссия по оценке ущерба после атаки БПЛА зафиксировала повреждения в семи частных домах и восьми квартирах многоэтажного дома в Геленджике, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Max, что в Геленджике продолжается работа специальной комиссии, которая оценивает последствия атаки беспилотников на город.

    По последним данным, подтверждено повреждение семи частных домовладений, расположенных в микрорайоне Голубая бухта, а также восьми квартир в многоэтажном доме в центре города.

    В числе зафиксированных разрушений отмечены выбитые стекла, пробитые кровли и деформированные дверные рамы. Представители комиссии продолжают подомовой обход для уточнения полного масштаба нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что в Геленджике временно закрылся детский сад после ночной атаки беспилотников. Дроны атаковали Кубань в ночь на 6 апреля. В спальном микрорайоне Голубая Бухта после ночной атаки ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

    7 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    В Энергодаре зафиксировали новые попытки атак дронами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, помимо поврежденного ударом спорткомплекса, пытались атаковать дронами и другую гражданскую инфраструктуру Энергодара, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Яшина сообщила, что украинские военные предприняли попытки атаковать дронами гражданскую инфраструктуру Энергодара, передает ТАСС.

    Она заявила: «Сегодня в Энергодаре вновь зафиксированы попытки ВСУ атаковать город дронами». Ранее стало известно, что в результате удара по спортивно-оздоровительному комплексу была повреждена кровля, однако пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов дронами по гражданским объектам Энергодара, ранив двоих местных жителей и уничтожив несколько автомобилей.

    Вооруженные силы Украины осуществили удар БПЛА по центральной части Энергодара, повредив здание Центра детско-юношеского творчества.

    Украинский дрон-камикадзе нанес удар по зданию администрации Энергодара, повредив кровлю, но обошлось без пострадавших.

    8 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными, сообщило Минобороны.

    В официальном сообщении Минобороны говорится: «В дальнейшем первым к нашим солдатам выбежал именно «Пищур», который на чистом русском языке крикнул: «Мы сдаемся», а на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», передает РИА «Новости».

    Эту историю подтвердил украинский пленный Владимир Шведа. По его словам, командир группы «Пищур» жестоко избил бойца с позывным «Бро», который предложил сдаться, в том числе нанося удары ногами по лицу. В результате давления «Бро» покончил с собой.

    Шведа также рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. По его словам, даже при наличии документов, дающих отсрочку, их просто разрывают на глазах: «Мы тебя освободили от этой муки», – отметил он. Сам Шведа имел отсрочку, так как ухаживал за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно.

    На передовой в Сумской области Шведа с сослуживцами провел около пяти дней в заброшенных домах. Всё это время командование не обеспечивало их даже минимальными запасами продовольствия.

    Ранее источник в силовых структурах России сообщил, что на Краснопольском направлении в Сумской области украинский военнослужащий, решивший сдаться в плен, покончил с собой после давления командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    7 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Ограничения введены в аэропортах шести городов России

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах шести городов России

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде городов Поволжья и Татарстана были введены ограничения на работу аэропортов, в том числе Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары. По информации Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

    В аэропорту Пензы также временно ограничена работа по приему и выпуску лайнеров, о чем сообщили в Росавиации. Аналогичные меры приняты в аэропорту Саратова (Гагарин).

    Кроме того, в Татарстане был объявлен режим ракетной опасности, передает канал ГУ МЧС России.

    Режим ракетной опасности введен и в Чувашии.

    За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА.

    В течение дня над четырьмя российскими регионами были уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    8 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территории частного дома на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    В Приморско-Ахтарске зафиксировано падение обломков беспилотника на территории одного из частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получила только калитка, ведущая во двор дома, сообщил оперштаб в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по оценке ущерба после атаки БПЛА зафиксировала повреждения в семи частных домах и восьми квартирах многоэтажного дома в Геленджике.

    7 апреля 2026, 21:13 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области травмы получили пять человек, атаки зафиксированы сразу в пяти округах региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по пяти округам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    «Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять мирных жителей», – сообщил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении 15 украинских самолетных беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение дня.

    В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал машину скорой помощи, приехавшую после обстрела школы, но пострадавших не было.

    Украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате которой пострадали шесть человек.

    В Тегеране начались массовые празднования «поражения» США и Израиля
    Иран потребовал от США компенсации ущерба
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»
    Посол заявил о беспрецедентных масштабах русофобии в Германии
    Террористы из «Крокуса» собирались атаковать башню «Москва-Сити»

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайский «ракетный монстр» подорвет морское могущество США

    Удивительные новости приходят из Китая – пока американцы только фантазируют на тему новых линкоров типа «Трамп», оказалось, что китайцы строят такой корабль в реальности. Перед нами не только новый виток гонки вооружений, но и настоящий холодный душ для американских военно-морских стратегов. Как подобные корабли способны поменять противостояние между Китаем и США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

