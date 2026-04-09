9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Польша сообщила о перехвате российского Ил-20 над Балтикой
Оперативное командование ВВС Польши заявило, что дежурная пара истребителей F-16 «успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила российский самолет Ил-20» над Балтийским морем, передает РИА «Новости».
В сообщении польских военных говорится, что самолет Российской Федерации якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
Польские военные подчеркнули, что российский самолет не нарушил воздушного пространства Польши. Они отдельно отметили, что Ил-20 находился исключительно в международном воздушном пространстве.
В Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов проходят согласно международным правилам, без пересечения воздушных трасс и без опасного сближения с самолетами других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря польские истребители заявляли, что якобы перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.
В октябре военные Польши задействовали самолеты МиГ-29 для визуального сопровождения Ил-20.
В сентябре ВВС Германии подняли по тревоге два истребителя Eurofighter из-за пролета российского борта.