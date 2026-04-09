Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего

Москвичи назвали основные темы для лжи

Tекст: Алёна Задорожная

«Чаще всего люди лгут об уровне своего дохода. Они хотят выглядеть лучше. Все помнят нашумевшие ролики с Патриарших прудов, где интервьюируемые говорят, что зарабатывают миллион в час, а на самом деле, возможно, приехали туда на метро», – отмечает респондент.

«Никто не любит говорить о своих косяках. Также часто люди лгут о своей личной жизни, о том, как закончились предыдущие отношения», – объясняет молодая девушка. «Люди часто врут по поводу количества предыдущих партнеров. Вероятно, они боятся показаться легкомысленными и испорченными», – соглашается другой опрошенный.

«На мой взгляд, когда собираются родственники – мамы, папы, бабушки, дедушки – они бывают не слишком честны друг с другом», – делится парень. «Зачастую не отличаются честностью и коллеги по работе. Все мы надеваем маски в общении с другими людьми», – напоминает респондентка.

«Многое зависит от количества комплексов человека. Кто-то врет о деньгах, потому что у него их не хватает, кто-то – об отношениях, потому что их нет», – считает молодой человек. У лжи есть и гендерные особенности, допускают горожане. «Женщины не хотят говорить о возрасте, скрывают его, лукавят», – отметила москвичка.

Но иногда ложь – во благо, утверждают респонденты. «Бывает так, что один любящий человек лжет, чтобы не обидеть другого любящего человека», – заключил один из опрошенных.

