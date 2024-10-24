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Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений
Климатологи заявили о риске коллапса Атлантической циркуляции
Более 40 ученых предупредили лидеров Северной Европы о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана, что может привести к значительным изменениям климата в регионе.
Ведущие климатологи направили открытое письмо лидерам стран Северной Европы с предупреждением о надвигающейся катастрофе из-за угрозы коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), передает РИА «Новости».
В письме ученые подчеркивают, что риски ослабления циркуляции были недооценены, и призывают к немедленным действиям.
Согласно исследованиям, ее замедление было вызвано глобальным потеплением, что может привести к климатическому хаосу.
«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», – заявляется в письме.
Так, Северная Европа, включая Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, может столкнуться с резким похолоданием и экстремальными погодными условиями. Под угрозой окажется и сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.
Более того, в письме говорится о возможных последствиях для других регионов, таких как сдвиг тропических муссонных систем и повышение уровня моря вдоль атлантического побережья США.
Климатологи акцентировали, что без срочных мер по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.
Письмо было направлено в Совет министров Северных стран с призывом к поддержке Парижского соглашения по климату 2015 года, которое предусматривает ограничение роста глобальной температуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский климатолог Андрей Киселев утверждал, что человек не оказывает влияния на глобальное потепление, а изменения климата связаны с естественными природными процессами.