Евраев предупредил о перекрытии движения на выезде из Ярославля в Москву

Движение на выезде из Ярославля в Москву перекрыто

Tекст: Катерина Туманова

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут минуя этот участок», – написал он.

Евраев пояснил, что в регионе идет работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности, следует дождаться сигнала «Беспилотная опасность».

Губернатор добавил, что в связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

«Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте», – сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны. Вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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