«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
При атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных
Трое саудовских подданных погибли в результате атак на аэропорт Эр-Рияда
Жертвами двух ударов по международному аэропорту имени короля Халеда стали трое подданных Саудовской Аравии, еще несколько человек получили ранения.
Об инциденте в столичной авиагавани сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».
«В четверг, 8 октября, аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам, одна из которых пришлась по его инфраструктуре, а вторая – по самолету саудовских национальных авиалиний. В результате атак погибли трое саудовских подданных, несколько человек, включая иностранцев разных национальностей, получили ранения», – отметило ведомство.
В четверг правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Алла» дважды заявляло об атаках на аэропорт в Эр-Рияде в ответ на удары по йеменской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде.
В среду местный аэропорт возобновил работу после заявлений об атаке. При ударах по аэропортам в Саудовской Аравии погибли три человека.