Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обломки баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) и перехваченной силами противовоздушной обороны, повредили здание детского сада и медицинский комплекс.
Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя управления гражданской обороны королевства, передает ТАСС. «(Управление) гражданской обороны Эр-Рияда устраняет последствия падения обломков баллистической ракеты после ее перехвата и уничтожения. (Она) была запущена террористами-хуситами», – приводит агентство слова представителя ведомства.
В заявлении указывается, что в результате инцидента «был нанесен материальный ущерб детскому саду и комплексу медицинских клиник». Информации о возможных пострадавших не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.
В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.