Большая часть Киева осталась без водоснабжения из-за повреждения электросетей

«Страна.ua»: Почти весь Киев остался без водоснабжения

Tекст: Катерина Туманова

«Почти 70% Киева остались без воды, сообщают столичные паблики. В некоторых районах водоснабжения нет с самого утра, в других – с обеда. Причина – повреждение важной линии электропередачи в результате российского удара», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского паблика.

«Страна.ua» уточнила, что данных о том, когда восстановят подачу воды, нет. Там добавили, что власти отсутствие воды в таких масштабах не подтверждали.

При этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщал о проблемах с электросетями.

По его данным, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории неподалеку от АЗС, возгорания не было.

«Повреждена высоковольтная линия электропередач. Давление воды в системе на правом и левом берегах понижено. Аварийные бригады уже работают», – сообщал он.

Также Кличко написал о том, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали в зеленой зоне недалеко от многоэтажки. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Вечером воскресенья официальный ресурс оповещения населения показывал работу сирен воздушной тревоги в Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины. Причем в Киеве тревога объявлена в восьмой раз за день.

Левый берег Киева 11 октября частично остался без света и воды после взрывов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания», а 9 октября полный блэкаут произошел в Киеве трижды за вечер. В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.



