Полный блэкаут произошел в Киеве третий вечер подряд

Tекст: Антон Антонов

Полный блэкаут третий вечер подряд произошел в Киеве после повреждения важного энергообъекта, сообщают украинские СМИ.

В городе ввели экстренные отключения электричества, нарушилась работа метро, начались перебои с подачей воды, а впервые возникли проблемы в работе городской канализации, передает ТАСС.

«Киев во тьме, работают только светофоры», – пишут украинские издания, публикуя в соцсетях кадры улицы, которую освещают только фары машин. Аварийные отключения возобновились вечером всего через час после восстановления энергоснабжения, а утром они продолжались восемь часов.

Из-за блэкаута остановилось движение на всех трех линиях киевского метро, на некоторых станциях отключился свет, и пассажиры выбирались на поверхность по неработающим эскалаторам. После восстановления движения поезда ходили с большими интервалами, а станции были переполнены. Трамваи и троллейбусы встали из-за отсутствия тока, на остановках собрались толпы, а цена поездки на такси от работы до дома выросла до 950 гривен (около 20 долларов).

В пяти районах на правом берегу Днепра из-за блэкаута начались перебои с подачей воды в квартиры, а объекты «Киевводоканала» временно прекратили прием сточных вод, что впервые за долгое время нарушило работу канализации города.

Работу канализации позже восстановили, однако эксперты говорят, что при подобных сбоях власти должны разрешить сброс сточных вод в Днепр без очистки, а соответствующее решение уже сейчас должен принять Совет национальной обороны и безопасности Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой. Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.

