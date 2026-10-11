Силы ПВО сбили 14 дронов над Тульской и Калужской областями

Tекст: Катерина Туманова

Дежурные расчеты зенитных ракетных комплексов нейтрализовали угрозу с воздуха в двух субъектах Центральной России – в Тульской и Калужской областях. Об отсутствии жертв и материального ущерба сообщили главы регионов.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены семь украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – написал в Max-канале губернатор Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность новых атак.

Аналогичная ситуация сложилась в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша уточнил, что семь БПЛА были перехвачены над территорией Бабынинского муниципального округа и на окраине Калуги, где сейчас работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны. Вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.