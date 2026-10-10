Аэропорт столицы Саудовской Аравии приостановил работу

Tекст: Вера Басилая

«Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу, не отправляя и не принимая самолеты», – заявил источник в авиадиспетчерских службах ТАСС.

По его словам, аэропорты городов Абха и Даммам работают в штатном режиме, принимая и выпуская самолеты. Ранее агентство SABA, подконтрольное йеменскому движению мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщало о полной остановке работы аэропортов Абхи, Даммама и Эр-Рияда, ссылаясь на данные сервисов отслеживания полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.

В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.

В четверг хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.