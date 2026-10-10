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Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу
Аэропорт столицы Саудовской Аравии приостановил работу
Международный аэропорт Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, временно прекратил обслуживание рейсов.
«Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу, не отправляя и не принимая самолеты», – заявил источник в авиадиспетчерских службах ТАСС.
По его словам, аэропорты городов Абха и Даммам работают в штатном режиме, принимая и выпуская самолеты. Ранее агентство SABA, подконтрольное йеменскому движению мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщало о полной остановке работы аэропортов Абхи, Даммама и Эр-Рияда, ссылаясь на данные сервисов отслеживания полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.
В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.
В четверг хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.