На Международный фестиваль молодежи поступили заявки из 175 стран

Tекст: Валерия Городецкая

Презентация фестиваля прошла 9 апреля в Доме приемов МИД России и собрала более 120 представителей из 84 государств, включая дипломатов из стран Южной Америки, Африки, Азии и Европы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко напомнил, что решение о проведении фестиваля принято по инициативе президента Владимира Путина, и отметил колоссальный интерес к событию. «Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы – от ИТ и науки до спорта и государственного управления», – заявил Чернышенко.

В этом году ожидается более 10 тыс. участников, а программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной. Будет организована отдельная детская программа для подростков от 14 до 17 лет с наставниками из 60 ведущих мировых компаний, а также предусмотрен онлайн-доступ для тех, кто не сможет приехать лично. После основной части фестиваля стартует региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул значимость форумов для укрепления международных контактов среди молодежи и выразил уверенность, что фестиваль поможет участникам найти новых единомышленников. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что половина программы будет посвящена обсуждению будущего, вызовов ближайших десятилетий и вопросам сохранения культурной идентичности в условиях технологических и демографических изменений.

Участников ожидает около 50 форматов образовательных, спортивных, культурных и волонтерских мероприятий, а также экскурсии по Екатеринбургу. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте: wyffest.com.