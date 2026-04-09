    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Иран: Атаки Израиля на Ливан делают переговоры с США бессмысленными
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    4 комментария
    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня

    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты

    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    9 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.

    Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».

    Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.

    По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.

    Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.

    Комментарии (26)
    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы

    Депутат Госдумы Журавлев заявил о возможных попытках ВСУ сорвать парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики могут попытаться сорвать парад Победы в Москве с помощью роя дронов или закладок взрывных устройств, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    Журавлев заявил, что ВСУ могут предпринять попытки срыва парада Победы в Москве. По его словам, существует вероятность запуска роя дронов украинскими боевиками, чтобы помешать проведению праздничных мероприятий, передают «Вести».

    Депутат также допустил вариант закладки взрывных устройств в столице. «Будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади. В том числе и пролетом авиации – эта часть, кстати, подвержена внешним воздействиям больше всего остального», – заявил Журавлев. Его слова приводит «Абзац».

    Он выразил надежду, что предстоящие торжества пройдут в штатном режиме. Журавлев напомнил, что в прошлом году украинским боевикам не удалось сорвать проведение праздника.

    Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы пройдет на Красной площади в Москве 7 мая.

    Москва традиционно будет рада видеть широкий круг друзей из дружественных стран на праздновании 9 мая.

    Российская сторона допускает возможность пригласить президента США на торжества по случаю Дня Победы.

    Комментарии (7)
    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    Комментарии (3)
    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    Комментарии (6)
    8 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Венгрии показали видео процесса подделки накладных экс-генералом СБУ в туалете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) опубликовало видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывает накладные в общественном туалете.

    На кадрах видно, как мужчина средних лет сидит на ящике для перевозки денег, разложив документы на пеленальном столике и ставя на них печати, передает РИА «Новости».

    В помещении находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых ведет съемку, они переговариваются на русском языке и шутят. «В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью», – отмечено в пресс-релизе ведомства.

    По данным NAV, перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Евро были выпущены центробанком Италии. Кроме украинского «Ощадбанка», к перевозкам причастны также польский и гибралтарский банки.

    В ведомстве подчеркнули, что информация о возможных преступлениях уже направлена в генеральную прокуратуру Венгрии. NAV также инициировало выдачу европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

    В марте венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге может быть введен возрастной ценз для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – использовать их смогут только лица старше 16 лет.

    Об этом сообщил депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь, комментируя соответствующий законопроект, подготовленный в парламенте, передает «Московский комсомолец».

    Среди средств индивидуальной мобильности (СИМ) перечисляются электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства.

    Документ предусматривает не только повышение возрастного порога, но и обязательную государственную регистрацию каждого СИМ. Также предлагается запретить передвижение на таких устройствах по пешеходным дорожкам, если самокаты используются для предпринимательской деятельности. Это ограничение коснется, в первую очередь, курьеров.

    Курьеры будут обязаны проходить инструктажи по правилам дорожного движения, а их транспорт – соответствовать определенным техническим требованиям.

    Ранее власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

    В начале апреля власти Люберецкого городского округа приняли решение ввести запрет на прокат электросамокатов. В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов.

    Комментарии (10)
    9 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
    В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Max, что мужчину убило обломками уничтоженного БПЛА, мужчина «находился в этот момент на балконе многоквартирного дома».

    Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.

    Кроме того, фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское. В этих случаях жертв и разрушений удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района. В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с российской армией.

    Сырский в своем Telegram-канале заявил о решающем противостоянии с Россией, сообщает РИА «Новости».

    Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские вооруженные силы увеличили численность своих войск и нарастили применение беспилотных систем. Он заявил: «Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции украинской армии под Константиновкой на фоне массовых налетов российских беспилотников.

    Украинский военачальник признал трехкратное превосходство Вооруженных сил России по численности личного состава.

    Ранее генерал констатировал двукратное преимущество российской армии в военной технике.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 06:16 • Новости дня
    Украина не получила обещанные в 2023 году Норвегией истребители F-16
    Украина не получила обещанные в 2023 году Норвегией истребители F-16
    @ Duncan C. Bevan/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставка Киеву шести истребителей F-16, обещанных Норвегией в 2023 году, все еще не произошла, сообщает NRK со ссылкой на источники.

    Истребители так и не были доставлены на Украину. В Норвегии причиной задержки называют техническое состояние самолетов. Два из них уже более года находятся на ремонте в Бельгии после использования для подготовки украинских пилотов в Дании. Еще четыре истребителя оказались неисправными и были также отправлены на ремонт, передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK и украинские СМИ.

    Напомним, согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств», составленному газетой ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. При этом Норвегия занимает десятую строчку рейтинга.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны уничтожили над Курской, Астраханской областями, их также поразили над Кубанью и над акваторией Азовского моря, указало ведомство в Max.

    Ранее сообщалось, что группировка «Запад» за сутки поразила 49 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

    В среду во второй половине дня средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Россией.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Командование 71-й бригады ВСУ уничтожило своих солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает собственных военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает своих солдат, передает ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В ведомстве отметили, что в регионе формируются смешанные штурмовые группы, в которые входят военнослужащие 71-й аэромобильной и 160-й механизированной бригад ВСУ.

    Согласно имеющимся данным, личный состав механизированной бригады был подчинен командованию 71-й, после чего последовали случаи уничтожения собственных военнослужащих. «Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», – заявил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили ударами остатки батальона 71-й бригады ВСУ. Командиры этого подразделения на сумском направлении попытались уничтожить группу отказников. Руководство данной бригады приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    Комментарии (0)
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной
    Глава «Роскосмоса» сообщил о планах просканировать Луну
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря
    Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев
    Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

