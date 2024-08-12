Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Центр Хруничева сообщил о начале серийного производства ракет «Ангара»
Центр Хруничева: Серийное производство ракет «Ангара» на омском «Полете» уже началось
Производственное объединение «Полет» (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, входит в Роскосмос) приступило к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара», сообщил генеральный директор центра Алексей Варочко.
Как рассказал Варочко на полях форума «Армия», серийное производство ракет «Ангара» началось в омском филиале центра, передает ТАСС.
Варочко добавил, что в 2024 году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.
Ранее Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».