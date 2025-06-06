  • Новость часаАмериканист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса
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    Китай может обрушить мировой автопром
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва полотна
    Украина намерена усилить диверсионную войну против России
    В Госдуму внесли проекты о переименовании трех городов Чечни
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    6 июня 2025, 11:22 • Новости дня

    Центр Хруничева начал производство трех ракет «Ангара-А5М»

    Tекст: Мария Иванова

    Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М», каждая из которых сможет доставлять на орбиту до 27 тонн полезной нагрузки для новой российской станции.

    Началось производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции, передает Telegram-канал Роскосмоса. Контракт заключен между Роскосмосом и Центром Хруничева.

    Модернизированная ракета «Ангара-А5М» отличается увеличенной грузоподъемностью. Теперь она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, тогда как стандартная «Ангара-А5» поднимала до 24 тонн.

    Следующим шагом в развитии «Ангары-А5» станет адаптация ракеты для пилотируемых транспортных кораблей. Этот этап позволит использовать носитель для самых современных задач российской космонавтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».

    Центр имени Хруничева ранее сообщал, что планирует построить первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» в 2025 году.

    Позднее Центр Хруничева сообщил о начале серийного производства ракет «Ангара».

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    5 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Казахстан экстренно прокомментировал появление в небе светящихся объектов

    Минобороны Казахстанf экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов

    Казахстан экстренно прокомментировал появление в небе светящихся объектов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Астаной появились необычные светящиеся объекты. Минобороны республики выступило с заявлением по этому поводу. Свое видение ситуации представило еще одно министерство страны.

    Жители Астаны заметили в небе странные светящиеся объекты, аналогичные тем, что наблюдали в прошлом году в Алматы, Талдыкоргане и Конаеве, передают «Новости Казахстана».

    В Министерстве обороны заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. В ведомстве отметили, что это явление похоже на вход в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритный поток, которые обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уточнило, что по данным международных организаций, следящих за космическим мусором, в этот период были зарегистрированы три события, которые могли вызвать подобный эффект: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. В министерстве подчеркнули, что крупные объекты почти всегда сгорают в атмосфере, а угрозы для граждан нет.

    Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Специалисты продолжают изучать явление и обещают в ближайшее время опубликовать подробные разъяснения.

    Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект во время рейса из Ижевска в Москву.

    В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

    В прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии поднималась по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею, его мимику запечатлела видеокамера.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    8 комментариев

    Коментарии (27)
    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (16)
    6 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска

    Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска
    @ Francis Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что происходит с предпринимателем Илоном Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.

    «Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

    Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

    Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

    После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав  «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

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    5 июня 2025, 19:33 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о панике на Западе после разговора Путина и Трампа
    Дмитриев сообщил о панике на Западе после разговора Путина и Трампа
    @ AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Реакция западных структур и СМИ на телефонный разговор президентов России и США оказалась панической, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, передает ТАСС. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот диалог вызвал предсказуемую панику со стороны так называемого глубинного государства Запада и подконтрольных ему средств массовой информации.

    Дмитриев в Telegram-канале написал: «Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ».

    Он добавил, что подобные сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают привычную схему работы западных структур, в основе которой лежат ложь и конфронтация. Дмитриев также подчеркнул, что любые попытки сотрудничества воспринимаются этими кругами как угроза системе, основанной на управляемой нестабильности. По его словам, именно партнерство, а не конфронтация, отвечает интересам большинства государств и способствует укреплению мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более часа. Стороны обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, и попытки Киева сорвать эти переговоры с помощью терактов на российской территории.

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    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

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    5 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин согласился с предложением популяризировать русский язык через филиалы НЦ «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу создать пространства для популяризации русского языка в филиалах Национального центра «Россия», первый из которых откроется во Владивостоке.

    Владимир Путин поддержал предложение советника президента Елены Ямпольской о создании специальных пространств, посвященных русскому языку, в филиалах Национального центра «Россия». В Telegram-канале центра отмечается, что подобная площадка востребована во Владивостоке, где этой осенью планируется открытие первого филиала центра.

    Заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова сообщила, что пространство во Владивостоке может получить название «Русское слово на Тихом океане». Она добавила: «Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России».

    Воронова уточнила, что речь идет о создании интерактивных площадок, где смогут проходить различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и освещение событий в разных форматах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в Курской области
    Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с коррупцией в Курской области является чрезвычайной, власти планируют при поддержке депутатского корпуса решительно бороться с нарушениями, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Ситуация с коррупцией в Курской области является чрезвычайной, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании Курской областной думы, передает РИА «Новости».

    По его словам, эта проблема остается одной из ключевых для региона, и текущая обстановка подтверждает наличие серьезных трудностей в борьбе с коррупцией.

    Хинштейн подчеркнул, что многочисленные обращения граждан подтверждают высокий уровень коррупционных проявлений.

    Врио губернатора пообещал привлекать к решению проблемы все здоровые силы, в первую очередь депутатский корпус, и заверил, что борьба с коррупцией будет вестись самым решительным образом.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в мошенничестве, связанном с растратой бюджетных средств, предназначенных для строительства опорников пограничной службы на границе с Украиной.

    Администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных по нереабилитирующим причинам.

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    5 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    В Приморье жена раненого бойца СВО вывезла ценные вещи из квартир и подала на развод

    Tекст: Вера Басилая

    Раненый участник спецоперации из Приморья по возвращении с реабилитации обнаружил, что супруга вывезла ценные вещи и документы из обеих его квартир.

    Военнослужащий отметил в видеообращении, что после начала СВО добился материального роста, но весной 2024 года получил третье ранение. По его словам, супруга обещала поддерживать его и взяла часть компенсации, предназначенной для реабилитации, передает Lenta.Ru.

    Далее женщина продала автомобиль мужа и настояла на разводе, потребовав половину его имущества. Боец отказался выполнять требования, его реабилитация затянулась на год. Вернувшись, он обнаружил, что жена вывезла из обеих его квартир все ценное имущество и забрала документы.

    Мужчина подчеркнул, что его ситуация не уникальна: по его словам, с подобными проблемами сталкиваются и другие военнослужащие, проходящие лечение после ранений.

    Ранее в Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых удерживали в рабстве у цыган.

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    5 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Обнародованы ценовые предпочтения россиян при покупке вина
    Обнародованы ценовые предпочтения россиян при покупке вина
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти все реализуемое в России вино стоит не дороже 600 рублей, при этом наблюдается рост интереса к более дорогим и фермерским маркам, говорится в сообщении Росалкогольтабакконтроля.

    Большинство россиян предпочитают покупать вино объемом 0,75 литра стоимостью до 600 рублей, доля продаж этого сегмента составляет 94% от общего объема, передает ТАСС. В Росалкогольтабакконтроле отметили, что тенденция меняется: все больше потребителей выбирают вина более высокого ценового сегмента и продукции небольших фермерских хозяйств, которые производят уникальные напитки и формируют рыночные тренды.

    Согласно данным ведомства, в 2024 году количество розничных точек продаж вина превысило 247 тысяч, из которых 83,9% – магазины, а 16,1% – кафе и рестораны. За последние четыре года производство вина выросло на 12,4%, игристых вин – более чем на 36%, а ликерного вина – на 10%.

    Доля отечественной винодельческой продукции на полках магазинов увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году. В структуре розничной продажи по итогам 2024 года на российское вино пришлось 31,1 млн дал (64,8%), игристое – 15,8 млн дал (32,9%), ликерное – 1,1 млн дал (2,3%). В ведомстве подчеркнули: «Наши потребители все чаще отдают предпочтение вину отечественных производителей, при этом уровень качества российского вина стремительно растет».

    В 2024 году при первичной переработке винограда использовалось 195 сортов, самыми популярными стали Ркацители, Молдова, Каберне, Совиньон, Шардоне, Рислинг рейнский, Мерло, Алиготе и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заведения общепита в жилых домах Петербурга обязали соблюдать новые правила для продажи алкоголя, включая отдельный вход и штат сотрудников.

    Более половины россиян готовы одобрить старт новой антиалкогольной кампании и поддерживают ужесточение мер против алкоголизма. Эксперты констатируют резкое падение импорта иностранного вина, рост внутреннего производства всех видов вин и увеличение экспорта алкоголя из России.

    Коментарии (11)
    5 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам
    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль обозначил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Россия ответит на атаку Киева по аэродромам в сроки и способом, которые военные сочтут целесообразными, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Таким [образом] и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные».

    Пресс-секретарь Кремля также подтвердил, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы дать ответ на удары по аэродромам. На вопрос о достоверности заявления Трампа Песков ответил: «Да, действительно».

    По словам представителя Кремля, детали реакции остаются за военным командованием, которое будет самостоятельно определять формат и сроки ответа.

    Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским аэродромам были направлены на изменение отношения американских политиков и оказали влияние на риторику в США.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, поскольку техника не была уничтожена.

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    6 июня 2025, 07:30 • Новости дня
    В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов
    В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Прохоровском районе Белгородской области с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что предварительная версия произошедшего – подрыв железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

    Глава региона уточнил, что движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком. Часть железнодорожного полотна повреждена, ремонтная бригада уже работает над восстановлением поврежденного участка.

    Накануне сообщалось, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва, он произошел прямо перед проходом поезда.

    Коментарии (26)
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