К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
Центр Хруничева начал производство трех ракет «Ангара-А5М»
Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М», каждая из которых сможет доставлять на орбиту до 27 тонн полезной нагрузки для новой российской станции.
Началось производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции, передает Telegram-канал Роскосмоса. Контракт заключен между Роскосмосом и Центром Хруничева.
Модернизированная ракета «Ангара-А5М» отличается увеличенной грузоподъемностью. Теперь она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, тогда как стандартная «Ангара-А5» поднимала до 24 тонн.
Следующим шагом в развитии «Ангары-А5» станет адаптация ракеты для пилотируемых транспортных кораблей. Этот этап позволит использовать носитель для самых современных задач российской космонавтики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».
Центр имени Хруничева ранее сообщал, что планирует построить первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» в 2025 году.
Позднее Центр Хруничева сообщил о начале серийного производства ракет «Ангара».