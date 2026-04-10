Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна
Издательство анонсировало релиз книги «Возвращение синей бороды» Виктора Пелевина, где центральной темой станет биография финансиста Джеффри Эпштейна.
Издательство «Эксмо» выпустит новый роман Виктора Пелевина «Возвращение синей бороды» 23 апреля, передает «Интерфакс».
Сюжет книги не связан с предыдущим циклом Transhumanism Inc, а построен вокруг истории финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию проституции.
В новом романе Пелевин обещает раскрыть тайны острова Синей бороды и показать, как Эпштейн стал фигурой мирового масштаба. Автор исследует резонансное дело Эпштейна, добавляя фирменную иронию и злободневные комментарии.
Продажи книги стартуют одновременно в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Электронная и аудиоверсия романа появится эксклюзивно по подписке «Яндекс Плюс» в «Яндекс Книгах», а также будет доступна для покупки на «Литрес».
Виктор Пелевин – один из наиболее известных российских постмодернистов, неоднократный лауреат литературных премий. Его произведения традиционно насыщены отсылками к актуальной повестке и сатирой на общество.
Книга Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» оказалась в числе опасной для национальных интересов литературы в Белоруссии.