YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Площадка YouTube начала ограничивать в России доступ к части видео для пользователей с активным VPN, пишет «Коммерсантъ». У ряда каналов новые ролики могут не отображаться совсем либо при запуске появляется запрос отключить сервис обхода блокировок.

В первую очередь речь идет о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где строже контролируется эксклюзивный показ контента по регионам.

Собеседники издания на медиарынке считают, что изменения не связаны исключительно с Россией и не означают блокировку всего контента платформы. По оценке директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, происходит поэтапное ужесточение контроля за региональными правами. Он отмечает, что рынок стриминга и цифровых трансляций подорожал, особенно в спорте, музыкальных концертах, телевизионном контенте и эксклюзивных лицензиях.

«Когда пользователь смотрит видео через VPN, он фактически перемещается в другую юрисдикцию и получает доступ к контенту, права на который в его стране не были приобретены либо принадлежат другому дистрибьютору», – объяснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он указал, что для правообладателей это прямые убытки и нарушение лицензионных договоров, а платформа снижает риск судебных претензий и поддерживает ценность территориальных лицензий.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что механизм работает не по странам, а по конкретным правам на конкретные видео: одному пользователю ролик доступен, другому нет. По его словам, YouTube учитывает IP-адрес, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки использования VPN. Для российских зрителей это означает, что часть контента с жесткими региональными правами чаще будет недоступна при просмотре через VPN.

Юрист Forward Legal Алена Пантелей напомнила, что географические ограничения широко применяются и в России, прежде всего к спортивным трансляциям и иному лицензируемому контенту. Ранее контроль за использованием VPN здесь был мягче, чем на западных платформах. Сейчас международные сервисы постепенно унифицируют подходы к соблюдению территориальных ограничений и усиливают контроль за доступом к контенту вне лицензированных регионов, в том числе и в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, загрузки VPN-приложений в России в марте 2026 года достигли 9,2 млн и превысили прошлогодний показатель в 14 раз.

Ранее российские онлайн-кинотеатры «Кион», «Иви», Premier, Start, Okko и «Кинопоиск» предупреждали зрителей о недоступности контента и сбоях при использовании VPN-сервисов.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о задаче по снижению использования VPN на фоне ограничений доступа к ряду зарубежных платформ.