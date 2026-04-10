Литва наказана за неверную ставку против Китая

Tекст: Станислав Лещенко

Всего за несколько лет Литва прошла путь от поисков дружбы с Китаем до открытой вражды с ним. В 2018 году тогдашняя президент прибалтийской республики Даля Грибаускайте ездила в КНР, чтобы договариваться о наилучших условиях для литовского импорта. Но потом Вильнюс захотел выслужиться перед США, у которых отношения с Китаем начали становиться все хуже – и тоже взял курс на обострение с азиатским гигантом.

Сначала литовские политики всячески оскорбляли КНР, рассказывая о «азиатской тоталитарной диктатуре» и «китайском шпионаже», а в конце 2021-го апофеозом этой стратегии в Вильнюсе появилось так называемое официальное представительство Тайваня. То был открытый вызов, брошенный Пекину – литовцы дали понять, что больше не признают принцип «одного Китая».

КНР в ответ применила по отношению к Литве жесткие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, министерство иностранных дел КНР официально понизило уровень дипломатических отношений с Литвой – с уровня посла до временного поверенного в делах.

Литва, ранее являвшаяся важным узлом контейнерных поездов Китай – Европа, с конца 2021 года была исключена из транзитных маршрутов. Грузооборот порта в Клайпеде упал на 67%, что привело там к сокращению 1200 рабочих мест. «Посыпались» заказы на литовские экспортные товары: только в деревообрабатывающей отрасли испарились заказы на сумму около 1,2 млрд евро, а некоторые крупные молочные предприятия были вынуждены закрыть часть производственных линий. Суммарно потеряли работу около 60 тысяч человек, работавших в фирмах, занимавшихся поставками в Китай. Позже Пекин ослабил давление, но литовский экспорт в Китай так пока и не достиг прежнего уровня: 433,49 млн долларов в 2021 году и 242,07 млн – в 2025-м.

При этом правительство в Вильнюсе поначалу ничуть не переживало из-за разрыва со страной, прорваться на рынок которой – мечта любого государства. Простых литовцев кормили баснями о том, что Тайвань с избытком компенсирует им потери.

В 2022-м глава представительства Тайваня Эрик Хуанг провел в Вильнюсе пресс-конференцию, в ходе которой нарисовал аборигенам картинку Нью-Васюков, которые скоро будут созданы тайваньцами в Литве. По его словам, Тайвань намерен развивать в этой прибалтийской республике производство разного рода продукции, основанной на новейших полупроводниковых технологиях. Также Тайвань обязался вложить 3,5 млн евро в литовский стартап Litilit, разрабатывающий лазерные технологии. А еще Тайвань пообещал в массовом порядке закупать литовские пищевые товары, в частности говядину.

В тот момент казалось, что мечты сбываются: в декабре 2022 года литовское Минэкономики подписало соглашение с местным консорциумом Teltonika. В документе было прописано, что к 2028 году в области Лиепкальнис (в окрестностях Вильнюса) на территории в 14 га должен расположиться технопарк Teltonika High-Tech Hill, где будут производить полупроводники – по технологиям, предоставленным Тайванем. На его строительство предполагалось потратить 3,5 млрд евро.

Но дальше что-то пошло не так. На исходе 2024 года Арвидас Паукштис, основатель группы Teltonika, объявил, что останавливает строительство технопарка, так как у него «исчезли надежды» обеспечить требуемые технопарку объемы электроэнергии. Также он жаловался на чисто бюрократические сложности: надолго затянулась смена целевого назначения земельных участков на промышленное.

Президент Литвы Гитанас Науседа грозно заявил, что намерен лично выяснить, кто несет ответственность за застопорившееся строительство Teltonika High-Tech Hill. Выяснил ли что-нибудь Науседа насчет того, кто вставляет палки в колеса литовско-тайваньскому сотрудничеству, или нет, история умалчивает. Позже Паукштис сообщил, что проект технопарка не похоронен, но его введение в эксплуатацию переносится с 2028-го на 2032 год.

В последнее время литовские политики и представители бизнеса все чаще стали говорить горькую правду: Вильнюс за все эти годы не получил тех экономических выгод от Тайваня, на которые рассчитывал. Если изначально литовцы планировали получить от острова 2,5 млрд евро инвестиций, то в реальности Тайвань им выделил менее 10 миллионов.

Недавно эту тему подняла премьер-страны Инга Ругинене. Она выдала настоящий крик души: «Главная ошибка была допущена, когда мы, забегая вперед поезда, поспешили и открыли представительство под таким названием, которого до сих пор не было ни у кого в Евросоюзе – тем самым окончательно разорвав любые, даже деловые отношения с Китаем.

Что это нам принесло? Ровно ноль выгоды от Тайваня и ровно такой же большой минус от Китая».

Не получила Литва поддержки и от стран западного блока, также обещавших ей возместить ущерб от разрыва с КНР. Так, США ограничились главным образом риторикой: из обещанных Вильнюсу 600 млн долларов экспортных кредитов реально было предоставлено лишь девять миллионов. Что касается Евросоюза, то хотя сначала ЕС и подал иск во Всемирную торговую организацию, обвинив Китай в «экономическом давлении» на Литву, после трех лет разбирательств в конце 2025 года Брюссель добровольно отозвал иск. Это было расценено наблюдателями как нежелание крупных государств – членов ЕС, таких как Германия и Франция, жертвовать торговыми отношениями с Китаем ради одной небольшой страны.

Ругинене предложила воззвать к совести тайваньцев, столь жестоко обманувших легковерную Литву. «Давайте поднимем вопрос о том, не стоит ли нам вернуться к двусторонним отношениям с Тайванем и напомнить о тех обещаниях, которые Литва выполнила, в то время как от Тайваня мы выгоды не получили», – сказала премьер. Ругинене добавила: «Если мы пожимаем друг другу руки, я делаю все, чтобы выполнить свои обязательства, и ожидаю того же от партнера.

Для меня неприемлемы отношения, когда одна сторона старается, а другая не делает того, что обещала».

С главой правительства согласился и спикер Сейма прибалтийской республики Юозас Олекас, который считает, что Вильнюс так и не смог получить «достаточную экономическую отдачу» от отношений с Тайванем. А министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс переходит от «ожиданий и мечтаний» к подготовке конкретного плана действий для укрепления экономического сотрудничества с Тайванем.

В Литве все еще пытаются хвататься за тайваньские Нью-Васюки. «В настоящее время МИД совместно с Минэкономики работают над этим. Подготовлен определенный план действий, который предложен тайваньской стороне. Если тайваньская сторона с ним согласится, мы полагаем, что сможем получить от тайваньцев гораздо больше, чем сейчас», – заявила советница президента Науседы Аста Скайсгирите. Вскоре этот план отнесли в представительство Тайваня в Вильнюсе. В документе в качестве желаемых Литвой приоритетов сотрудничества указываются «высокотехнологические инвестиции» и «научное сотрудничество». Также в плане прописано «расширение связей в области микроэлектроники, кибербезопасности и зеленых технологий».

Представители далекого острова подтвердили, что получили список литовских «хотелок», но ни словом не дали понять, что готовы их выполнить. Тайваньцы отделались расплывчатыми отговорками. Глава департамента по европейским делам МИД Тайваня Эрик Хуанг сообщил, что они «подумают», что делать с литовскими пожеланиями. Представители острова заявили: «На прочном и надежном фундаменте, который Тайвань и Литва заложили вместе за последние несколько лет, и при доверии и поддержке правительства и народа, мы можем поделиться еще многими историями успеха». Однако никаких конкретных обещаний не прозвучало. Как, собственно, и историй успеха.

Ругинене и другие литовские политики неоднократно говорили, что хотели бы вернуться к нормальным отношениям с Китаем. В КНР не возражают, но говорят, что для этого Литва должна ликвидировать главный раздражитель в отношениях двух государств – то есть «представительство Тайваня».

Но так далеко в Литве пойти не готовы. Ругинене предлагает ограничиться тем, чтобы сменить название «представительства Тайваня» на «представительство Тайбэя» – премьер надеется, что в Пекине удовлетворятся этой уступкой.

Однако президент Гитанас Науседа заявил, что дискуссия о названии представительства Тайваня может вообще привести к закрытию этого учреждения в Вильнюсе – тайваньцы, дескать, обидятся и свернут удочки. Поэтому, по словам Науседы, при попытке изменить название Литва может столкнуться с дилеммой: «Либо название остается прежним, либо представительства не будет вообще». В целом Науседа призывает не прогибаться перед «коммунистическим Китаем» слишком уж сильно. «Мы точно не готовы на любых условиях или с протянутой рукой принимать ультимативные требования», – заявил президент.

Политолог Максим Рева сказал газете ВЗГЛЯД, что с историей с Тайванем Литва попала в ловушку «синдрома МММ» – когда околпаченный вкладчик уже и начал чувствовать, что с «пирамидой», куда он отнес свои деньги, что-то неладно, но вслух яростно продолжает отстаивать правоту своего выбора.

«Государству еще труднее, чем отдельному человеку, признать свою ошибку. Правда, сейчас у власти в Литве не консерваторы, разорвавшие отношения с Китаем, а социал-демократы, критикующие ошибки своих предшественников. Но и социал-демократам очень трудно пойти на настоящую нормализацию с Китаем, поскольку они тоже находятся в плену у пропагандистского нарратива о "тоталитарном государстве", намеревающемся тихой сапой подчинить себе Европу. Поэтому Вильнюс по-прежнему пытается держаться за "демократический Тайвань", хотя уже понятно, что с этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу», – резюмирует Рева.