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    3 июля 2025, 16:50 • В мире

    Литва нажила себе врага в лице еще одной супердержавы

    Литва нажила себе врага в лице еще одной супердержавы
    @ Aaron Favila/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Литва и Филиппины подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны и рассчитывают, что он перерастет в полноценный договор. Направлен этот географически противоестественный союз против Москвы и Пекина, чего литовцы и не скрывают. Но России столь безумная политика даже на руку.

    Было время, когда Литва уже противостояла Китаю. Правда, в составе СССР. Несмотря на отрицание советского прошлого, литовцам, видимо, понравилось. Теперь Вильнюс считает, что справится и без СССР, имея за спиной такого союзника, как Филиппины. Совместные военные учения могут пройти уже в ближайшее время.

    «Филиппины – важный партнер для нас в деле обеспечения региональной стабильности, общественной устойчивости и обороноспособности», – считает министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

    Это не бред сумасшедшего, это реальная внешняя политика маленькой прибалтийской республики. Она противостоит только сверхдержавам, все остальные – не ее уровень.

    «Мы видим большой потенциал для сотрудничества с Филиппинами во многих областях, таких как морская безопасность, включая проблемы, связанные с теневыми флотами некоторых крупных стран, наших соседей, действующих в Южно-Китайском море и Балтийском море», – продолжает Шакалене.

    Ей 47 лет, по профессии она – психолог, но по итогам распределения портфелей в новом кабмине Литвы стала отвечать за национальную оборону. Параллели с неистовой Каей Каллас возможны, но есть и разница: литовка более воздержана на язык, чем эстонка. В ее случае не удалось найти особо провокационных и русофобских высказываний, вот и теперь Россия и Китай скрыты за нейтральным определением «наши соседи».

    Но уровень безумия тот же, калласовский: филиппинцы якобы будут помогать сдерживать русские корабли на Балтике, а литовцы – китайский флот в Южно-Китайском море.

    На Филиппинах для такой геополитики сложился достаточно специфический режим, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Президент Фердинанд Маркос – младший по прозвищу Бонгбонг жестко следует проамериканским курсом, который для Филиппин означает также курс антикитайский. Это для него и принцип, и осознанная необходимость, и семейная традиция: отец вошел в историю как один из наиболее коррумпированных «сукиных сынов» Вашингтона в странах третьего мира.

    Предшественник Бонгбонга – экс-президент Филиппин Родриго Дутерте – хотел сделать Манилу союзником Пекина и Москвы, выгнав из страны американские военные базы. Теперь Дутерте ждет суда в Гааге, а 115-миллионные Филиппины заняли привычное место авианосца США в регионе. После вступления Бонгбонга в должность разворот во внешней политике произошел даже не за дни – за часы, а начал он с того, что разорвал контракт на закупку вооружений у России и расширил действие военного договора с США.

    Теперь американских военных баз на филиппинских островах стало еще больше. Появились ракеты, направленные на Китай. Кроме того, регулярно проходят совместные военные учения США и Филиппин. И в эту пару третьим лишним вклинивается Литва.

    В Вильнюсе рассчитывают, что меморандум о сотрудничестве с Филиппинами перерастет в полноценный договор об обороне или как минимум даст право на участие в тех самых военных учениях, что для литовцев – повод для национальной гордости. Еще бы – самому Китаю противостоять, пускай и в обозе раненых в голову.

    В какой-то степени эта политика была определена предыдущим правительством Литвы, а нынешнее действует по инерции. Есть даже конкретный автор – Габриэлюс Ландсбергис, бывший глава МИД и лидер правящей тогда партии. Мажор, истерик, русофоб, простофиля – про этого человека даже литовцам сложно сказать что-то хорошее, поэтому на выборах они буквально похоронили политическую карьеру Ландсбергиса. Но до того, как уйти из политики, он успел крупно поссориться с Пекином, причем вообще без повода.

    По базовой версии таким образом литовский мыслитель хотел стать ближе к США и доказать им союзную преданность: на литовцев, мол, во всем можно положиться, в том числе в противодействии мощнейшим державам мира. Но такая версия может завышать интеллектуальный уровень Ландсбергиса. Он вполне может верить в то, что священная задача так называемого свободного мира (США и ЕС) противостоять «тоталитарным державам». То есть его накат на Китай – это даже не план, а мессианство, нечто еще более глупое.

    Так или иначе, Ландсбергис озаботился «защитой прав человека» в Синьдзян-Уйгурском автономном регионе КНР и установил теплые отношения с Тайванем, открыв в Вильнюсе представительство сепаратистов. В ответ Китай исключил Литву из своих экономических цепочек и обеспечил ей убытки, объем которых литовцы подсчитывают до сих пор. Ландсбергис тогда суетился и жаловался партнерам по НАТО на «дипломатическое насилие» со стороны Пекина, но поделать ничего не смог – он к созидательной деятельности в принципе не способен.

    Прошлой весной Ландсбергис нашел Литве нового союзника в лице Филиппин, слетал в Манилу, а вскоре после этого Бонгбонг встретился с литовским премьером Ингридой Шиманите. Литовцы явно не оценили геополитику, от которой нет результата, кроме убытков, но кабинет министров, собранный вокруг социал-демократов по итогам новых выборов, продолжил искать врага в лице Пекина. Ориентация на американских «ястребов» – это в Литве не партийная политика, а национальная.

    Министр Шакалене уже наработала в ней собственный опыт: по велению сердца или по другим каким-то причинам вошла в парламентский комитет по дружбе с Тайванем, как следствие, находится под государственными санкциями КНР.

    То есть как в случае Литвы, так и в ее личном случае горшки с китайцами были побиты еще раньше, а теперь их продолжают бить, потому что заняться больше нечем – кроме, разумеется, противостояния России, это входит в должностные обязанности Шакалене в первую очередь.

    Вероятно, в литовской картине мира Филиппины теперь тоже противостоят России – через Литву.

    Однако Бонгбонг, несмотря на специфичность своего режима, осознает себя локальным Великим Гудвином и на Балтику полезет вряд ли. Тем более в том худшем случае, если три неистовые прибалтийские республики (Литва там еще не из худших, Эстония сильнее старается) все-таки доведут дело до войны России и НАТО.

    Но пока военный конфликт в Южно-Китайском море, что бы там ни утверждали прибалты, выглядит более вероятным сценарием в среднесрочной перспективе.

    Хочется надеется, что литовцы будут верны своим национальным союзническим обязательствам и отправятся на американо-филиппино-тайваньский фронт войны с Китаем. Желательно, все.

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