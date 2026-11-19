В Москве наградили победителей Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Tекст: Вера Басилая

В здании Рижского вокзала в Москве назвали лауреатов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» – 2026. Награды присудили 35 проектам из 22 регионов России.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал приветствие Владимира Путина.

«Подчеркну, во многом благодаря вашей созидательной работе, энтузиазму и подвижничеству люди разных возрастов и профессий, молодёжь получают замечательную возможность познакомиться с уникальными памятниками отечественной истории и культуры, побывать на учреждениях нашей страны, узнать о достижениях жителей российских городов и регионов, самобытных народных традициях», – сказано в приветствии.

Кириенко вручил гран-при, который достался проекту «Корпоративный волонтерский отряд «ПромЭкскурсовод» Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева». Студенты и преподаватели организуют для школьников бесплатные научно-популярные экскурсии на промышленные предприятия.

«Сегодня на сцену поднимаются люди, для которых Россия и каждый город в ней – это не просто точка на карте, а родная, любимая всем сердцем земля. Программа «Больше, чем путешествие» была запущена в соответствии с решением Президента России Владимира Владимировича Путина. Ведь для того, чтобы лучше понять нашу страну и людей, необходимо иметь возможность по ней путешествовать. Россия богата невероятными природными ресурсами, местами гордости, славы, но в памяти и сердце каждого путешественника остаются люди. И именно благодаря вам каждое путешествие становится настоящим событием, запоминающимся на всю жизнь. Спасибо вам большое», – отметил Кириенко.

Всего в премии восемь основных и семь специальных номинаций. В 2027 году появится новая – «Больше, чем гостеприимство». Впервые в этом сезоне молодые люди могли сами выбрать победителя специальной номинации «Выбор молодёжи». Им стал проект «Возрождённая деревня Мувыр» из Удмуртской Республики. Это история о том, как благодаря инициативе одной семьи деревня получила новую жизнь и превратилась в место притяжения туристов. Самая активная молодёжь, принимавшая участие в оценке, получила возможность стать зрителями церемонии.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что интерес к внутреннему туризму среди молодежи растет: 88% молодых людей предпочитают путешествия по России поездкам за рубеж.

На соискание премии в этом году поступило более 17 тыс. заявок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин направил приветствие участникам туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» в Мордовии. В прошлом году в Москве вручили награды лауреатам первой премии этой программы.