Путин поприветствовал участников семейного туристического фестиваля в Мордовии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», передает сайт Кремля.

В своем обращении глава государства подчеркнул значимость мероприятия для укрепления семейных ценностей и популяризации активного отдыха в стране.

«Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплоченные семьи из многих городов и поселков страны», – отметил президент. Он добавил, что проведение фестиваля в Республике Мордовия в Год единства народов России глубоко символично, так как этот регион веками славится мирным сосуществованием различных культур и национальностей.

Российский лидер также обратил внимание на динамичное развитие отечественного туризма в последние годы. По его словам, в стране активно совершенствуется туристическая инфраструктура, появляются новые увлекательные маршруты и экскурсионные программы, которые привлекают людей всех возрастов, включая детей и молодежь.

Путин выразил уверенность, что совместные путешествия способствуют сплочению семей и продвижению здорового образа жизни, пожелав участникам радости общения и добрых воспоминаний.

В пятницу в Республике Мордовия стартовал Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», организованный программой Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие проходит на берегу Сузгарьевского водоема и продлится до двенадцатого июля.

Фестиваль объединил семьи, прошедшие конкурсный отбор, а также семейные команды и индивидуальных участников по предварительной регистрации. Среди участников – молодые и многодетные семьи с детьми школьного возраста, а также любители путешествий по России.

На площадке фестиваля работают тематические зоны: путешествий, знаний, творчества, спорта и гастрономии. В гастролаборатории проходят дегустации национальных блюд, знакомство с историей русского чаепития, а в семейной мастерской «Город мастеров» родители и дети учатся народным ремеслам и создают семейный комикс.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для республики большая честь принимать фестиваль и подчеркнул стратегическое значение развития семейного туризма. Он добавил, что регион активно участвует в программе Росмолодежи, благодаря чему более 1,5 тыс. детей уже побывали в разных уголках страны.

Форум «Родные – Любимые» также стал официальным партнером фестиваля. Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов выразил уверенность, что обмен традициями и опытом между семьями укрепит семейные ценности.

Участники фестиваля отмечают его роль в укреплении семейных связей и возможности познакомиться с новыми традициями и регионами. Гульназира Телявгулова из Магнитогорска рассказала, что подобные поездки делают их семью ближе. Семья Архиреевых из Байконура, ежегодно путешествующая по России, поделилась своим опытом участия в фестивале и значением семейных путешествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля 60 команд стали победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

На следующий день 150 пар со всей страны официально оформили отношения на свадебном фестивале в Москве.