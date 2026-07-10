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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    13 комментариев
    10 июля 2026, 12:19 • Новости дня

    Путин поприветствовал участников семейного туристического фестиваля в Мордовии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», проходящего в Республике Мордовия.

    Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», передает сайт Кремля.

    В своем обращении глава государства подчеркнул значимость мероприятия для укрепления семейных ценностей и популяризации активного отдыха в стране.

    «Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплоченные семьи из многих городов и поселков страны», – отметил президент. Он добавил, что проведение фестиваля в Республике Мордовия в Год единства народов России глубоко символично, так как этот регион веками славится мирным сосуществованием различных культур и национальностей.

    Российский лидер также обратил внимание на динамичное развитие отечественного туризма в последние годы. По его словам, в стране активно совершенствуется туристическая инфраструктура, появляются новые увлекательные маршруты и экскурсионные программы, которые привлекают людей всех возрастов, включая детей и молодежь.

    Путин выразил уверенность, что совместные путешествия способствуют сплочению семей и продвижению здорового образа жизни, пожелав участникам радости общения и добрых воспоминаний.

    В пятницу в Республике Мордовия стартовал Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», организованный программой Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие проходит на берегу Сузгарьевского водоема и продлится до двенадцатого июля.

    Фестиваль объединил семьи, прошедшие конкурсный отбор, а также семейные команды и индивидуальных участников по предварительной регистрации. Среди участников – молодые и многодетные семьи с детьми школьного возраста, а также любители путешествий по России.

    На площадке фестиваля работают тематические зоны: путешествий, знаний, творчества, спорта и гастрономии. В гастролаборатории проходят дегустации национальных блюд, знакомство с историей русского чаепития, а в семейной мастерской «Город мастеров» родители и дети учатся народным ремеслам и создают семейный комикс.

    Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для республики большая честь принимать фестиваль и подчеркнул стратегическое значение развития семейного туризма. Он добавил, что регион активно участвует в программе Росмолодежи, благодаря чему более 1,5 тыс. детей уже побывали в разных уголках страны.

    Форум «Родные – Любимые» также стал официальным партнером фестиваля. Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов выразил уверенность, что обмен традициями и опытом между семьями укрепит семейные ценности.

    Участники фестиваля отмечают его роль в укреплении семейных связей и возможности познакомиться с новыми традициями и регионами. Гульназира Телявгулова из Магнитогорска рассказала, что подобные поездки делают их семью ближе. Семья Архиреевых из Байконура, ежегодно путешествующая по России, поделилась своим опытом участия в фестивале и значением семейных путешествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля 60 команд стали победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    На следующий день 150 пар со всей страны официально оформили отношения на свадебном фестивале в Москве.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    7 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка российского экспорта остается одним из главных приоритетов для властей страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

    «Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

    Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

    Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

    В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

    В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

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    9 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин изменил состав комиссии по экспортному контролю

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в структуре, отвечающей за защиту государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности.

    Российский лидер обновил перечень участников органа, контролирующего экспорт технологий и вооружений, передает РИА «Новости». В опубликованном документе говорится: «Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. – заместитель директора СВР России».

    Также в состав комиссии включен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. При этом бывший замглавы ведомства Сергей Шкляев покинул структуру в связи с переходом на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

    Данный орган функционирует с 2001 года. Главная задача структуры заключается в строгом контроле за экспортом товаров и технологий, применимых для создания оружия массового поражения и различной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году глава государства продлил действие ограничений на вывоз определенной продукции до конца 2027 года. В феврале текущего года российский лидер исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности.

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    9 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с президентом ТПП Сергеем Катыриным отношение международных арбитражей к российскому бизнесу и антикоррупционную работу палаты.

    Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

    Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

    Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

    Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    10 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

    Путин утвердил передачу акций «Усть-Луга Ойл» от кипрской Capefar самой компании

    Tекст: Антон Антонов

    Долю кипрской Capefar Limited в терминале «Усть-Луга Ойл» президент России Владимир Путин разрешил передать самой компании «Усть-Луга Ойл», следует из соответствующего указа.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление:… 499720 акций акционерного общества «Усть-Луга Ойл», принадлежащих Кейпфар Лимитед (Capefar Limited)», – сказано в документе.

    Компания является владельцем и оператором терминала, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Технологические мощности объекта позволяют одновременно загружать три судна дедвейтом до 300 тыс. тонн каждое, передает РИА «Новости».

    Решение касается всего пакета акций, принадлежащих Capefar Limited, они составляют 26% от общего числа акций, передает «Интерфакс».

    Согласно отчету АО «Усть-Луга Ойл» за 2025 год, 49% акций предприятия принадлежит ЗПИФ «Капелла альтернативный фонд II» под управлением АО «Капелла УИ», а 25% принадлежит компании «Транснефть – Балтика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин передал российские активы Air Liquide в управление компании «М-Логистика».

    Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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