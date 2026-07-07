Песков анонсировал встречу Путина с главой Российского экспортного центра

Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.



По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

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Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

«Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.