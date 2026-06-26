Новак поручил обеспечить аграриев топливом

Tекст: Валерия Городецкая

«Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами. Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей», – сообщается в канале правительства в Max.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами и проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов. Особое внимание было уделено потребностям аграриев в топливе для проведения уборочных работ. В правительстве подчеркнули важность стабильных поставок в период сезонного спроса, от которого зависят темпы и качество полевых работ.

Ранее Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по нормализации ситуации с бензином и дизелем.

Правительство подготовило комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего в период повышенного летнего спроса.