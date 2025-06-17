Недружественные страны сохранили 15% несырьевого экспорта России

Tекст: Александра Юдина

Она пояснила, что 85% подобных поставок идет на рынки дружественных стран, но 15% по-прежнему экспортируется в недружественные государства, несмотря на текущие политические обстоятельства, передает РИА «Новости».

Никишина отметила, что бизнес недружественных стран сохраняет интерес к российской продукции. Она подчеркнула зависимость этих государств от поставок определенных товаров, таких как энергоносители, удобрения, титан и ядерное топливо, где Россия занимает значительную долю на мировом рынке.

Глава РЭЦ также сообщила о планах увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 12 трлн рублей к 2030 году. По ее словам, центр намерен продолжать осваивать новые внешние рынки и укреплять позиции на уже существующих.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по поставкам продуктов вошла в число ведущих мировых экспортеров.