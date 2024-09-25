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    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    25 сентября 2024, 15:42 • Новости дня

    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несырьевой неэнергетический экспорт России продолжает демонстрировать устойчивый рост, за первые семь месяцев текущего года он увеличился на 5%, достигнув 89,8 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    «За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 млрд [долларов]. По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Успехи в расширении экспортного потенциала президент связал с деятельностью «специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».

    Ранее Путин назвал десять структурных изменений российской экономики.

    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    23 сентября 2024, 20:55 • Новости дня
    Путин поручил оценить целесообразность создания в Якутии центра применения БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Минобороны в ближайшие месяцы решить, необходимо ли создание в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников, сообщила пресс-служба Кремля.

    В одном из пунктов перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что доклад по этой теме Путин ждет до 1 ноября 2024 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия построила защиту от украинских БПЛА.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин поручил выделить средства на поддержку российских разработчиков видеоигр
    Путин поручил выделить средства на поддержку российских разработчиков видеоигр
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам поездки в Якутию поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на поддержку российских разработчиков видеоигр, сообщили в пресс-службе Кремля.

    К 15 октября правительству поручено «предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр», передает ТАСС.

    В документе говорится, что средства поступят «профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

    Ранее Путин поручил Минобороны в ближайшие месяцы решить, необходимо ли создание в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников.

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    23 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские ученые вернулись из ЦЕРН для прорыва в физике

    Российские ученые завершили сотрудничество с ЦЕРН и вернулись в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ученые, завершившие сотрудничество с ЦЕРН, возвращаются в Россию для ускорения технологического прорыва в фундаментальной физике, сообщил Михаил Ковальчук во время встречи с Владимиром Путиным.

    Российские ученые завершили свою работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и других западных проектах, передает ТАСС. По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, возвращение специалистов в Россию станет значимым стимулом для развития фундаментальной физики в стране.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Ковальчук отметил, что большинство возвращающихся ученых являются сотрудниками Курчатовского института. Это, по его мнению, создаст условия для перезапуска фундаментальных исследований, что, в свою очередь, приведет к созданию технологического прорыва в области физики.

    Ковальчук подчеркнул, что фундаментальная физика находится в числе важных направлений развития науки в России. Он также отметил значимость скорейшего возвращения специалистов, что может значительно ускорить научные и технологические достижения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития науки и технологий в стране. В частности, в рамках встречи с Михаилом Ковальчуком в 2021 году обсуждалось сотрудничество в области ядерной физики. Также сообщалось, что Курчатовский институт принимает активное участие в международных научных проектах, таких как строительство термоядерного реактора ITER.

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    23 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Россия возвращается в число лидеров международной науки

    Политолог Баширов: Глава государства оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновациям

    Эксперт: Россия возвращается в число лидеров международной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России долгое время академическая наука была отделена от практического смысла, а теперь она в стране нацелена в первую очередь на реальное применение. Причем к работе в лабораториях привлекаются студенты, что позволяет воспитывать новое поколение научных специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

    «Деятельность Курчатовского института крайне широка. Это и кадровая работа, и создание прорывных технологий в микроэлектронике, геолого- и газоразведке. Учреждение плотно взаимодействует с «Росатомом». У нас долгое время академическая наука была отделена от практического смысла, а теперь наука в стране нацелена в первую очередь на реальное применение», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Также институт работает над развитием научной среды, в том числе взаимодействует с профильными университетами. Его глава Михаил Ковальчук руководствуется логикой, что студенты, находясь еще на обучении, должны допускаться к работе в лабораториях. Это дает свои плоды: у нас подрастает замечательное поколение специалистов, представляющих специфику практического применения науки», – заметил он.

    «В итоге можно сказать, что по ряду направлений Россия возвращается в число лидеров. Это, конечно, касается атомной отрасли. Ни у кого нет, например, плавучей атомной станции. У нас же строится уникальный синхротрон в Зеленограде, а также мощный пучковый исследовательский реактор в Гатчине. Это важно, поскольку техническое развитие страны обеспечивает сохранение национального суверенитета, улучшение качества жизни людей», – подчеркнул спикер.

    «Ну и, конечно, радует тот факт, что глава государства находится в прямом диалоге с головными научными организациями, оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновационным направлениям. Потому что каждое подобное объединение и каждый специалист вносят вклад в развитие нашего ядерного щита, электроэнергетическую устойчивость», – резюмировал эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. По словам ученого, учреждение ведет работу по развитию природоподобных технологий, реализует программы по генетике и принципиально новой нейроморфной микроэлектронике.

    «Мы в ближайшие пять-восемь лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру. Затем программа по сельскому хозяйству, в которой мы отвечаем за научную и генетическую части. И плюс мы являемся головной научной организацией по программе развития ядерного комплекса», – сказал Ковальчук.

    Он также должил о разработках, связанных с применением атомной энергетики в космосе и созданию принципиально новых двигателей для космических аппаратов. «Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне. Так вот, у нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полета в дальний космос», – заявил глава НИЦ «Курчатовский институт».


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    23 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, который достиг возраста 70 лет.

    Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. В проекте федерального закона говорится, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ, передает РИА «Новости».

    Председателем Следственного комитета Российской Федерации является генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин. Он родился 27 августа 1953 года в Пскове. Следственный комитет стал самостоятельным ведомством 15 января 2011 года. Его создали на базе СК при прокуратуре России. С самого начала создания органа его руководителем был Бастрыкин.

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    23 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Ковальчук заявил о лидерстве России в научной инфраструктуре через восемь лет

    Ковальчук заявил о планах сделать научную инфраструктуру России лучшей в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что в ближайшие пять-восемь лет российская научная инфраструктура станет ведущей в мире благодаря поддержке государственных указов.

    По его словам, в ближайшие пять-восемь лет исследовательская инфраструктура страны станет лучшей в мире, передает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что текущие проекты центра опираются на шесть президентских указов, которые касаются различных инновационных направлений.

    Особое внимание уделяется развитию таких областей, как природоподобные и генетические технологии, а также созданию мегасайенс-инфраструктуры. Эти направления определены как ключевые в рамках стратегии научного развития России. Ковальчук выразил уверенность, что успешная реализация указов и поддержка государства позволят достичь намеченных целей.

    Подобные амбициозные планы и стратегии направлены на усиление позиций России на мировой научной арене. По мнению Ковальчука, это станет возможным благодаря интеграции современной научной инфраструктуры и реализации крупных комплексных проектов, которые подчеркнут лидерство страны в области научных исследований.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года. До этого Ковальчук напомнил Западу о том, что мир материален, и обвинил его в превращении мира в свою колонию, вооружившись до зубов. Кроме того, Ковальчук заявлял, что возвращение в Россию ученых, работавших в ЦЕРН, станет подарком для страны.

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    25 сентября 2024, 01:16 • Новости дня
    Премьер Буркина-Фасо запросил встречу с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела посетит Россию в октябре, запрошена встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе премьера.

    Также де Тамбела надеется провести переговоры с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Де Тамбела будет участвовать в форуме «Дни экономики Буркина-Фасо», который пройдет в Москве, передает ТАСС.

    Напомним, де Тамбела заявил о стремлении своей страны вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене.

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    23 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Курчатовский институт создал аппарат для контроля трубопроводов

    Директор Курчатовского института Ковальчук доложил Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Курчатовский институт сообщил о создании глубоководного аппарата, предназначенного для наблюдения за состоянием трубопроводов на дне Черного моря.

    На встрече в Кремле директор института Михаил Ковальчук представил президенту Владимиру Путину новый глубоководный обитаемый аппарат, разработанный по заказу Газпрома, передает РИА «Новости». Этот аппарат предназначен для контроля газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», он способен погружаться на глубину 2,2 км.

    Ковальчук отметил, что аппарат рассчитан на двух человек. Путин выразил сомнения по поводу видимости на такой глубине из-за сероводородной среды. «На такой глубине, я думаю, в Черном море ничего ж не видно. Сероводородная среда», – сказал глава государства. «Тем не менее», – возразил Ковальчук.

    Кроме того, директор Курчатовского института рассказал о разработке специального тренажера для обучения работе с этими устройствами.

    В ходе встречи Путин поинтересовался приоритетами Курчатовского института. Ковальчук подчеркнул важность материаловедения и энергетики, отметив также значимость интеллектуального и духовного развития для достижения успехов.

    Ранее сообщалось, что Курчатовский институт создал двигатели для дальнего космоса.

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    24 сентября 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин снял Якушева с поста полпреда на Урале

    Путин освободил Якушева от должности полпреда в УрФО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе, согласно опубликованному указу.

    «Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте указа, передает ТАСС.

    Якушев занимал пост полпреда в УрФО с 2020 года, заменив Николая Цуканова, который работал на этой должности с 2018 года. Находясь на посту полпреда, Якушев также исполнял обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» с 15 июня 2024 года.

    До этого Якушев занимал пост губернатора Тюменской области, а также был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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    23 сентября 2024, 08:27 • Новости дня
    Улан-Батор заявил об отсутствии давления на Монголию из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН не изменила позицию в отношении Монголии после визита президента России Владимира Путина, сообщил советник президента Монголии Эрдэнэцогтын Одбяар.

    «Отношение ООН к Монголии осталось прежним. Никаких изменений из-за визита президента России – вечного соседа нашей страны – не произошло», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Одбаяра, ни одна страна не пыталась оказать давление на Монголию в связи с визитом российского лидера. Он подчеркнул, что отношения ООН с Монголией остались неизменными и ни одно государство не выражало недоверие или намерение сократить связи.

    Советник президента Монголии добавил, что на Саммите будущего, проходящем с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обсуждаются более серьезные проблемы, касающиеся глобальных вызовов и коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин посетил Монголию. В рамках визита российский лидер и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора. Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор.

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    23 сентября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль энергетики в укреплении национальных экономик

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергетическое сотрудничество в новых геополитических условиях должно поддерживать национальные экономики и улучшать качество жизни, заявил президент Владимир Путин на VII Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

    «Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также анонсировал встречу министров энергетики стран БРИКС на полях форума. «На полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге», – сообщил Путин.

    Ранее министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии.

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    24 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей

    Депутат Наумов: Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам России

    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения тенденций в поведении российского бизнес-сообщества и в целом финансового и инвестиционного климата в России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

    «Сбербанк» – отличный пример цифровой трансформации банковского сектора. Своевременное инвестирование в собственное развитие сделало компанию бесспорным лидером рынка. И это по достоинству оценили десятки миллионов клиентов. Организация справилась с рисками ухода людей в серую зону микрофинансирования, а также втягивания граждан в глобальные финансовые платформы», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Мы видим, что в последнее время бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения мироощущения сообщества предпринимателей. Они понимают перспективы России, и стремятся вкладываться в ее развитие. Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам страны», – отметил парламентарий.

    Он напомнил, что крупные отечественные компании с государственным участием вовлечены в работу по достижению национальных целей развития. При этом они становятся лидерами высокотехнологичных отраслей и вкладываются в важные социальные проекты.

    «Фирмы-гиганты должны стремиться не только соответствовать ожиданиям государства, но и стать комфортными платформами для сотен тысяч предпринимательских инициатив. В идеале мы должны идти к тому, чтобы прибыль участников совместной реализации национальных проектов, оказалась больше пожертвований социально ответственных госкорпораций», – заключил Наумов.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. «Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1-2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП. За первые полгода зарплаты растут темпом более 8%, около 6% – рост доходов населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования», – сказал Греф.

    По его словам, «Сбербанк» за полгода заработал 769 млрд рублей, рентабельность капитала составляет 22,9%. При этом увеличивается и количество клиентов – юридических и физических лиц, а объем кредитного портфеля достиг 11 трлн рублей. В этом году вся организация выплатит государству налогов и дивидендов на рекордные 1,2 трлн, сообщил топ-менеджер.

    Кроме того, несмотря на высокую ставку Центробанка, общая сумма инвестиций продолжает расти, отметил Греф. «Мы выдали за первое полугодие уже около трлн рублей инвестиционных кредитов, и у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году», – сказал он.

    «Видимо, приходит осознание того – я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, – что лучше все заносить в дом», – объяснил происходящее Путин.

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    23 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с руководителем Курчатовского института

    Песков: Путин обсудит работу Курчатовского института с его руководителем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится в понедельник с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, чтобы обсудить работу научной организации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент работает в Кремле, одна из встреч будет с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, передает ТАСС.

    «Традиционно президент уделяет большое внимание работе научной организации, весьма крупной. Сегодня как раз Ковальчук проинформирует главу государства, как идет работа, какие перспективные задачи», – сказал Песков.

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    24 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин сообщил о росте частных инвестиций в России

    Путин отметил рост частных инвестиций в России за последние два года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил на встрече с главой «Сбера» Германом Грефом, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны.

    Он отметил активное увеличение частных инвестиций в стране, передает ТАСС. Путин выразил мнение, что россияне начинают осознавать необходимость вкладывать средства в отечественную экономику. Ситуация последних двух лет свидетельствует о более безопасном размещении капитала внутри России.

    Путин также сообщил, что он и Греф находятся в постоянном контакте. Президент России в курсе основных направлений работы «Сбера». Греф информировал Путина о результатах работы за полугодие, включая инвестиционные и социальные проекты.

    Встреча состоялась в Кремле и затронула ключевые аспекты деятельности «Сбера».

    Ранее Путин провел встречу с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, на которой обсудил работу ПСБ, включая деятельность на новых территориях.

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      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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