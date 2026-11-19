О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.3 комментария
Башня Суверенного фонда Саудовской Аравии пострадала от ракетной атаки
В Эр-Рияде после ракетной атаки из Йемена получила повреждения башня PIF Суверенного фонда Саудовской Аравии, сообщили источники.
Башня PIF принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии, она повреждена в результате удара по финансовому кварталу Эр-Рияда, сказали собеседники Reuters, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Саудовская Аравия отразила ракетный удар хуситов по Эр-Рияду.
Во вторник представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке пяти беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии.
В воскресенье хуситы сообщили об ударах баллистическими ракетами по международному аэропорту и финансовому центру в Эр-Рияде.