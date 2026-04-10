    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Иран заявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян
    Трам рекомендовал Ирану прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    10 апреля 2026, 08:40 • В мире

    Китайцы показали США альтернативу большой войне

    Китайцы показали США альтернативу большой войне
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В КНР прибыла с визитом глава Гоминьдана - партии, стараниями которой Тайвань когда-то ушел в свободное плавание. Этим «рукопожатием через пролив» Китай отвечает западной пропаганде, которая предсказывают большую войну за остров уже в следующем году. К сожалению, хотя Пекин выбирает мир, большая война все-таки реальна.

    Не большая война в 2027 году, а великий праздник национального воссоединения в 2028 году. Примерно такое послание пытается отправить миру Китайская Народная Республика, принимая в гостях с распростертыми объятиями бывшего врага - председателя партии Гоминьдан. Чжэн Ливэнь прибыла в материковый Китай по приглашению руководства КПК (и лично товарища председателя Си Цзиньпиня), где пробудет неделю, захватив Пекин и Шанхай, будто купила туристический тур «Две столицы».

    В иные времена ее бы непременно арестовали, а может быть и расстреляли по обвинению в тяжелейших преступлениях против народа и государства.       

    Гоминьдан для китайских коммунистов такой же исторический враг, как капитализм, можно даже сказать, враг изначальный. Появившись 105 лет назад, КПК под патронатом Коминтерна боролась именно с властью Гоминьдана. Их соперничество пролило реки крови, пока история не заставила заключить союз ради родины, то есть против японских оккупантов.

    Сделав упор на партизанскую тактику «мелких укусов» и подставляя лучше вооруженный Гоминьдан под тяжелые бои с японцами, Мао решил вопрос с заметным отставанием НОАК (красной армии) в боевой мощи. Когда Вторая мировая война закончилась и перешла в гражданскую, Гоминьдан ее проиграл и эвакуировал правительство во главе с Чан Кайши на остров Тайвань, где с одной стороны мели, а с другой - скалы, поэтому десант затруднен.

    Так и живут до сих пор две версии китайской республики на расстоянии в 78 морских миль друг от друга.

    Тайвань избежал ужасов «большого скачка» и «культурной революции», но и мягкой диктатуру Гоминьдана назвать трудно.

    Держась на американских штыках, она стала одним из мировых центров борьбы с коммунизмом. Когда СССР распался, а материковый Китай открылся миру, это потеряло актуальность, и остров накрыла мода на демократию. Тем не менее, власть Гоминьдана продержалась дольше, чем диктатура: партия выиграла первые свободные выборы и потеряла контроль над Тайванем только на рубеже веков, расколовшись перед избирательной кампанией 2000 года. Из-за участия в ней двух видных гоминдановцев президентом стал кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП).

    В наши дни программа ДПП - независимость Тайваня, противостояние КНР и нерушимый союз с США, почти как при Чан Кайши. А вот Гоминьдан на сломе эпох - при переходе от авторитаризма к демократии в 1992-м - протянул бывшим коммунистическим врагам руку. Точку соприкосновения коммунистическая и националистическая партии нашли в имперской идее единого и неделимого Великого Китая. Вопрос лишь в том, как и в каком формате произойдет воссоединение.

    Если Чан Кайши до конца дней надеялся, что Гоминьдан вернет себе власть на материке огнем и мечом - с помощью США, то к концу XX века эта идея стала заведомо завиральный: Китай под руководством КПК и без Тайваня стал достаточно великим. Так что силовое решение теперь означает нечто обратное - десант НОАК на Тайвань.

    Современный Гоминьдан считают проводником идеи мирного объединения в формате «одна страна - две системы», как в случае с Гонконгом. Но это оппозиционная партия, которая может вернуть себе власть не раньше 2028-го. А в США считают, что попытка силового захвата Тайваня будет предпринята раньше - в следующем, 2027 году.

    Эту дату войны называют в Конгрессе и ЦРУ, ее регулярно полощут в СМИ, причем даже месяц якобы известен - или март, или октябрь. Третьего не дано: из-за муссонов и чересполосицы мель-скала прочие сезоны хуже подходят для десанта на остров.

    Чтобы сохранить в населении стан ЕС остаточный энтузиазм для поддержки Украины деньгами и оружием, европейские элиты кормят его пропагандистскими рассказами о неизбежности нападения России на НАТО. Точно так же элиты американские раздувают миф о скорой схватке за Тайвань, обосновывая расходы на его вооружение.

    Вот уже пять лет у даты «март-октябрь 2027» только одно обоснование - столетие со дня создания НОАК. Действительно, территориальное воссоединение - это цель номер один для КПК, к которой успешно идут с момента основания КНР. Тогда страна разваливалась, а национальные провинции жили своей жизнью. К сегодняшнему дню вернули многое - иногда силой, как Тибет, иногда дипломатией, как Гонконг. И НОАК, безусловно, будет радостнее праздновать свой юбилей, зная, что главная цель выполнена, и Тайвань вернулся в родную гавань.

    Однако это не последняя точка в народно-освободительной летописи - есть еще как минимум территориальный конфликт с Индией и спор за острова в Южно-Китайском море. Приписывание КПК намерения захватить Тайвань к светлу праздничку - это не серьезная аналитика, а антикитайская пропаганда. Настоящие китайцы лучше всех умеют ждать и столь примитивными пропагандистками концепциями не мыслят.

    Визит Чжэн Ливэнь в Пекин и Шанхай по приглашению КПК - это уже контрпропаганда. Демонстрация всему миру того, что Пекин по-прежнему делает ставку не на войну, как утверждают американцы, а на развитие, мирное воссоединение и выборы 2028 года, когда Гоминьдан рассчитывает вернуться к власти. Уже сейчас он - крупнейшая партия в Законодательном юане (парламенте; в КНР юань - деньги, а на Тайване деньги - доллары), а через два года закончится последний срок президента от ДПП Уильяма Лая - антипекинского «ястреба», пытавшегося стравить Россию и Китай.

    Чжэй Ливэнь рассчитывает занять место Лая. Хотя, если бы у идеологического отдела КПК был выбор, это место бы занял бы кто-то другой: пускай лидера Гоминьдана принимают с показательной теплотой, ее биография в Пекине известна и вряд ли вызывает восторги.

    В каком-то смысле она повторят пусть Гоминьдана как изначального врага.

    Дочь военного, воевавшего за Китай под британским командованием, в юности боролась с диктатурой и с коммунистической угрозой, а на позиции дружбы и сотрудничества перешла с годами, когда сменила партии. Нынешний лидер Гоминьдана прежде состояла в той же ДПП, что и Лай, а переход произошел при скандальных обстоятельствах, которые не имеют к политике и идеологии никакого отношения:

    Чжэй Ливэнь исключили за ложные обвинения однопартийца в сексуальных домогательствах, якобы он ей ухо облизал.

    В общем, это не идеал боевого товарища. Но выбирать КПК не приходится, если не считать выбора между войной и постепенным объединением в случае, если Гоминьдан вернется к власти. Пока Пекин делает ставку на мирный вариант. Но то, что она все-таки сыграет, - оптимистичный взгляд на будущее.

    КПК удалось найти общий язык с бывшим врагом, но не подставить его под полный свой контроль, как это утверждает партия президента Лая. Гоминьдан даже не един в идее, что нужно непременно объединиться с КНР. Немало тех, кто Пекину не верит, а в доброжелательной дипломатии своего лидера видит тактику по сохранению прежней жизни - обособленной и богатой.

    Чжэй Ливень хорошо умеет менять позицию в угоду обстановке: своих предшественников во главе Гоминьдана она, будучи студенткой, называла «самой презренной кликой» и горячо поддерживала тайваньскую независимость. Поэтому - никаких гарантий. А своих целей, стоит признать, КПК не меняет.

    Пекину нужно верить, когда он говорит о выборе в пользу мирного пути. Не может такого быть, чтобы он хотел получить славную тайваньскую промышленность (особенно полупроводниковую) в руинированном состоянии, а это ее ждет в случае серьезной драки за остров. Но исключать драку лишь на основании китайского долготерпения и наличия гоминьдановской альтернативы нельзя.

    Председатель Си называет воссоединение с Тайванем «исторической необходимостью». Одновременно обещая острову всяческие блага типа энергобезопасности, Пекин прозрачно намекает на существование жесткого пути. Принимая прозападную капиталистку Чжэй будто родную, КПК обещает «решительно бить по сепаратистам».  

    Проще говоря, то, что война за Тайвань в 2027 году - морок западной пропаганды и рекламная кампания ВПК США, не означает, что Пекин будет терпеть все, что угодно. Утверждать так, подталкивая Запад к безнаказанному вооружению сепаратистов или вмешательству в тайваньские выборы, означает провоцировать войну, в сравнении с которой проблемы мировой экономики от заварушки на Ближнем Востоке и перекрытия Ормуза покажутся золотыми днями предсказуемости и изобилия.   

    В Дагестане и Чечне объявлена ЧС федерального уровня из-за паводка
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром
    Вице-премьер Григоренко сообщил о пятикратном снижении проверок бизнеса
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайцы показали США альтернативу большой войне

    В КНР прибыла с визитом глава Гоминьдана - партии, стараниями которой Тайвань когда-то ушел в свободное плавание. Этим «рукопожатием через пролив» Китай отвечает западной пропаганде, которая предсказывают большую войну за остров уже в следующем году. К сожалению, хотя Пекин выбирает мир, большая война все-таки реальна.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

