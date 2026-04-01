Китайские власти считают, что действующая администрация Тайваня не способна обеспечить стабильную работу энергетического комплекса острова и безопасность поставок сырья, пишет ТАСС. Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Хань раскритиковала заявления Демократической прогрессивной партии Тайваня о гарантированных поставках нефти и газа.

«Заявления Демократической прогрессивной партии о так называемых бесперебойных поставках нефти и газа – это не более чем самоуспокоение от собственного бессилия, а также обман и одурачивание общественности», – отметила Чжан Хань. Она также добавила, что после мирного воссоединения материковый Китай сможет поддержать жителей Тайваня, компенсируя дефицит нефти, природного газа и промышленного сырья за счёт собственной производственной базы.

Тайвань осуществляет самоуправление с 1949 года, когда туда эвакуировались остатки войск Гоминьдана после поражения в гражданской войне. Позиция Пекина, поддерживаемая большинством стран мира, включая Россию, заключается в признании Тайваня регионом КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин пообещал Тайваню стабильные поставки энергоресурсов в случае согласия на «мирное воссоединение».

В странах Азии, включая Тайвань, поступление сжиженного природного газа сократилось на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции заявил о недопустимости любых попыток отделить Тайвань от Китая.