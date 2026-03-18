Китай предложил Тайваню энергостабильность в обмен на «мирное воссоединение»

Китай пообещал Тайваню стабильные поставки энергии при мирном воссоединении

Tекст: Вера Басилая

Представитель управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что мирное воссоединение позволит острову получить более надежную защиту энергетической безопасности благодаря поддержке сильной родины. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, что приводит к поиску альтернативных источников энергии многими странами региона, пишут «Ведомости».

Власти Тайваня сообщили, что на данный момент полностью обеспечили альтернативные поставки сжиженного природного газа на ближайшие месяцы, включая поставки из США.

Президент острова Лай Циндэ заявил, что текущие потребности Тайваня в энергоресурсах полностью покрыты, а с июня начнется увеличение импорта американского газа. В правящей партии Тайваня подчеркнули, что придерживаются диверсифицированной стратегии поставок энергоресурсов из разных источников.

Ранее в странах Азии, включая Тайвань, сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

Китайские военные сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не допустит попыток отделить Тайвань.