    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Путин и Рахмон заявили об углублении партнерства России и Таджикистана
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 13:16 • Политика

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь.

    Армия КНР уже не раз брала штурмом правительственный квартал тайваньской столицы - Тайбэя, устанавливая контроль за президентским дворцом и зданиями важнейших министерств вроде МИД и МВД. Но пока это происходит только на полигоне Чжужихэ, где выстроены копии всех этих строений.

    По данным японского издания Sankei Shimbun, учения там проводятся уже пять лет, и с тех пор полигон, судя по спутниковым снимкам, разросся втрое. Совсем недавно там было построено еще одно здание, и оно чрезвычайно напоминает тайваньский парламент.

    Такие новости должны пугать власти сепаратистского острова, а они еще до того были основательно перепуганы, если судить по тому, как расстилаются перед США, прося о защите.

    Например, на днях несколько европейских НКО выпустили доклад, который тут же подхватили британские СМИ. Из него следует, что крупнейшим покупателем российской нафты (тяжелого бензина) является Тайвань. Сумму сделок по нафте, начиная с 2022 года, оценили примерно в пять миллиардов долларов, а объемы закупок за это время выросли в восемь раз.

    Доклад и его пересказ построены в форме доноса, что видно по акцентам: подчеркивается, что Тайвань за три с половиной года купил у России энергоносителей на сумму, которая в 220 раз превышает потраченное им же на помощь Украине. А опубликован донос вовремя – в период, когда президент США Дональд Трамп, всерьез или нет, требует от всей планеты отказаться от нефти и газа из РФ.

    В итоге министр экономики Тайваня Гун Мин-синь выступил с заявлением о том, что частные НПЗ готовы прекратить закупки российской нафты. Это притом что Тайбэй, дублируя многие западные санкции, в отношении энергоресурсов их не вводил, а нафта нужна для производства пластиков и других соединений, необходимых полупроводниковой промышленности – красе, гордости и локомотиву тайваньской экономики.

    Другой пример – заявления Тайбэя о готовности вложить 165 млрд долларов в строительство в Аризоне заводов по изготовлению полупроводников. Один там уже есть: еще при предыдущей администрации США начали процесс по частичному переводу стратегически важного производства чипов к себе, и один завод в Аризоне уже был построен. Но там, где Джо Байден дал один завод, Дональд Трамп должен дать семь – нынешний хозяин Белого дома примерно так мыслит, и речь действительно идет о семи новых заводах.

    Но в одной просьбе Вашингтону Тайбэй все-таки отказал: Трамп требовал перенести в Соединенные Штаты половину полупроводникового производства в обмен на дальнейшую поддержку острова. Но этот отказ не от жадности, а от чувства самосохранения, поскольку такой «прогиб» резко ухудшил бы положение тайваньской власти в свете ее главного страха – страха того, что Народно-освободительная армия КНР высадится на остров и применит в Тайбэе опыт, полученный на полигоне Чжужихэ.

    Пекин действительно планирует восстановить территориальную целостность Китая. Этот процесс идет с момента, когда компартия взяла власть (то есть с 1949 года), а из важных шагов остался только один – на Тайвань.

    Однако правительство Китая хочет вернуть остров не военным путем, а политическим. В том числе для того, чтобы взять его богатым и целым, со всеми полупроводниковыми сокровищами. Если эти сокровища наглым образом будет выгребать Трамп, решение о начале собственной СВО может быть принято в КНР в ускоренном порядке.

    Тайбэй не готов так рисковать, а в остальном к американцам как к гарантам безопасности там стандартный подход – чего изволите?

    Судя по всему, тайваньцы суетятся в свете переговоров о большой торговой сделке, которую планируют заключить Вашингтон и Пекин. Формально у островитян идут собственные переговоры о том же самом, поскольку Трамп бил своих тарифами так, чтоб чужие боялись: союзный Тайвань получил пошлины в 34% против 36% у КНР. Тайбэй уговорил снизить их до 20%, но хочет условий получше, а Пекин в то же самое время требует от Белого дома вообще отречься от Тайваня, предлагая взамен инвестиции на триллион долларов.

    Как утверждают источники многих СМИ Америки, власти КНР ждут четкого заявления Трампа о том, что Тайвань – это часть Китая, а также обещания, что США не станут мешать объединению китайского народа. На этом фоне Тайбэй попросил у Вашингтона еще четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot к девяти имеющимся и 500 ракет. Это не спасет сепаратистов в случае принятия Пекином силового решения, но как будто гарантирует, что в отношениях с США все будет по-прежнему и что Вашингтон не уступит давлению КПК.

    Но самого Трампа в китайском вопросе больше всего волнуют соевые бобы – и он торжественно клянется сделать их снова великими.

    Это цитата из поста в его личной социальной сети под названием «Правда», в котором президент США обвинил Пекин в «страданиях» американских фермеров: они, мол, трудолюбиво выращивают соевые бобы, а Китай их не покупает «по переговорным причинам».

    Глава Минфина США и идейный сторонник торгового эмбарго с КНР Скотт Бессент поддакнул и заявил, что «руководство Китая решило использовать фермеров, выращивающих сою, в качестве заложников или пешек». «Американские фермеры подавляющим большинством голосов проголосовали за президента Трампа, – напомнил он. – Следует ожидать новостей о существенной поддержке наших фермеров».

    Экспорт сои из США в Китай действительно упал с трех миллиардов долларов год до нуля -–это реакция на торговую войну, развязанную самим Трампом. Теперь он, оправдывая свои тарифы против КНР, обещает использовать часть вырученных от пошлин средств, чтобы помочь фермерам. Но это не признак провала переговоров. Скорее, наоборот, того, что сделка состоится, только без бобов, а тарифы будут отменены не в полной мере.

    Отречение от Тайваня, в отличие от сои, камнем преткновения почему-то не стало. Значит, Трамп может удовлетворить требования товарища Си Цзиньпина. Потому что с одной стороны – просто слова о том, что Тайвань – часть Китая, которые ничем не обяжут следующего президента США, а с другой – инвестиции на триллион долларов.

    Россию любое развитие событий устраивает. Нежелательны реальные боевые действия за обладание островом, чего Китай не хочет, но США могут спровоцировать, хотя экономические последствия от удара по Тайваню как важному звену мировой экономики станут ощутимы для всех. В других возможных решениях Трампа легко найти что-то хорошее.

    Например, если Трамп удовлетворит просьбу тайваньцев о «Патриотах» и ракетах к ним, это значит, что они не достанутся ВСУ, хотя нужны им критично.

    Кроме того, политический альянс Москвы и Пекина укрепится еще сильнее, поскольку поставки оружия Тайбэю – это то, что бесит КНР больше всего на свете.

    Если же торговый договор будет заключен, Вашингтону придется прекратить суету с требованиями к Китаю отказаться от российских энергоресурсов. Тарифы были для Трампа способом шантажа, который потеряет актуальность с прекращением торговой войны.

    А вот для сепаратистских властей в Тайбэе хороших новостей на перспективу мало при любом исходе переговоров. Рано или поздно, силой или лаской, но КНР завершит свое воссоединение. Это неизбежно из-за растущей экономической мощи Поднебесной и ослабления США как центра силы. Сколько бы ни говорил Трамп о возвращении величия Америки, в его собственной политике речь скорее идет о том, как бы отступить с наименьшими потерями и окуклиться в решении внутренних проблем.

    Сделать великими хотя бы соевые бобы – вот реалистичная повестка дня.

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Медведев заявил о вечной памяти подвига военных КНДР в Курской области
    Американского дипломата уволили из-за романа с китайской коммунисткой
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      0 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      11 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

