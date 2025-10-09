Китай предложил США триллион за отказ от войны

Tекст: Дмитрий Бавырин

Армия КНР уже не раз брала штурмом правительственный квартал тайваньской столицы - Тайбэя, устанавливая контроль за президентским дворцом и зданиями важнейших министерств вроде МИД и МВД. Но пока это происходит только на полигоне Чжужихэ, где выстроены копии всех этих строений.

По данным японского издания Sankei Shimbun, учения там проводятся уже пять лет, и с тех пор полигон, судя по спутниковым снимкам, разросся втрое. Совсем недавно там было построено еще одно здание, и оно чрезвычайно напоминает тайваньский парламент.

Такие новости должны пугать власти сепаратистского острова, а они еще до того были основательно перепуганы, если судить по тому, как расстилаются перед США, прося о защите.

Например, на днях несколько европейских НКО выпустили доклад, который тут же подхватили британские СМИ. Из него следует, что крупнейшим покупателем российской нафты (тяжелого бензина) является Тайвань. Сумму сделок по нафте, начиная с 2022 года, оценили примерно в пять миллиардов долларов, а объемы закупок за это время выросли в восемь раз.

Доклад и его пересказ построены в форме доноса, что видно по акцентам: подчеркивается, что Тайвань за три с половиной года купил у России энергоносителей на сумму, которая в 220 раз превышает потраченное им же на помощь Украине. А опубликован донос вовремя – в период, когда президент США Дональд Трамп, всерьез или нет, требует от всей планеты отказаться от нефти и газа из РФ.

В итоге министр экономики Тайваня Гун Мин-синь выступил с заявлением о том, что частные НПЗ готовы прекратить закупки российской нафты. Это притом что Тайбэй, дублируя многие западные санкции, в отношении энергоресурсов их не вводил, а нафта нужна для производства пластиков и других соединений, необходимых полупроводниковой промышленности – красе, гордости и локомотиву тайваньской экономики.

Другой пример – заявления Тайбэя о готовности вложить 165 млрд долларов в строительство в Аризоне заводов по изготовлению полупроводников. Один там уже есть: еще при предыдущей администрации США начали процесс по частичному переводу стратегически важного производства чипов к себе, и один завод в Аризоне уже был построен. Но там, где Джо Байден дал один завод, Дональд Трамп должен дать семь – нынешний хозяин Белого дома примерно так мыслит, и речь действительно идет о семи новых заводах.

Но в одной просьбе Вашингтону Тайбэй все-таки отказал: Трамп требовал перенести в Соединенные Штаты половину полупроводникового производства в обмен на дальнейшую поддержку острова. Но этот отказ не от жадности, а от чувства самосохранения, поскольку такой «прогиб» резко ухудшил бы положение тайваньской власти в свете ее главного страха – страха того, что Народно-освободительная армия КНР высадится на остров и применит в Тайбэе опыт, полученный на полигоне Чжужихэ.

Пекин действительно планирует восстановить территориальную целостность Китая. Этот процесс идет с момента, когда компартия взяла власть (то есть с 1949 года), а из важных шагов остался только один – на Тайвань.

Однако правительство Китая хочет вернуть остров не военным путем, а политическим. В том числе для того, чтобы взять его богатым и целым, со всеми полупроводниковыми сокровищами. Если эти сокровища наглым образом будет выгребать Трамп, решение о начале собственной СВО может быть принято в КНР в ускоренном порядке.

Тайбэй не готов так рисковать, а в остальном к американцам как к гарантам безопасности там стандартный подход – чего изволите?

Судя по всему, тайваньцы суетятся в свете переговоров о большой торговой сделке, которую планируют заключить Вашингтон и Пекин. Формально у островитян идут собственные переговоры о том же самом, поскольку Трамп бил своих тарифами так, чтоб чужие боялись: союзный Тайвань получил пошлины в 34% против 36% у КНР. Тайбэй уговорил снизить их до 20%, но хочет условий получше, а Пекин в то же самое время требует от Белого дома вообще отречься от Тайваня, предлагая взамен инвестиции на триллион долларов.

Как утверждают источники многих СМИ Америки, власти КНР ждут четкого заявления Трампа о том, что Тайвань – это часть Китая, а также обещания, что США не станут мешать объединению китайского народа. На этом фоне Тайбэй попросил у Вашингтона еще четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot к девяти имеющимся и 500 ракет. Это не спасет сепаратистов в случае принятия Пекином силового решения, но как будто гарантирует, что в отношениях с США все будет по-прежнему и что Вашингтон не уступит давлению КПК.

Но самого Трампа в китайском вопросе больше всего волнуют соевые бобы – и он торжественно клянется сделать их снова великими.

Это цитата из поста в его личной социальной сети под названием «Правда», в котором президент США обвинил Пекин в «страданиях» американских фермеров: они, мол, трудолюбиво выращивают соевые бобы, а Китай их не покупает «по переговорным причинам».

Глава Минфина США и идейный сторонник торгового эмбарго с КНР Скотт Бессент поддакнул и заявил, что «руководство Китая решило использовать фермеров, выращивающих сою, в качестве заложников или пешек». «Американские фермеры подавляющим большинством голосов проголосовали за президента Трампа, – напомнил он. – Следует ожидать новостей о существенной поддержке наших фермеров».

Экспорт сои из США в Китай действительно упал с трех миллиардов долларов год до нуля -–это реакция на торговую войну, развязанную самим Трампом. Теперь он, оправдывая свои тарифы против КНР, обещает использовать часть вырученных от пошлин средств, чтобы помочь фермерам. Но это не признак провала переговоров. Скорее, наоборот, того, что сделка состоится, только без бобов, а тарифы будут отменены не в полной мере.

Отречение от Тайваня, в отличие от сои, камнем преткновения почему-то не стало. Значит, Трамп может удовлетворить требования товарища Си Цзиньпина. Потому что с одной стороны – просто слова о том, что Тайвань – часть Китая, которые ничем не обяжут следующего президента США, а с другой – инвестиции на триллион долларов.

Россию любое развитие событий устраивает. Нежелательны реальные боевые действия за обладание островом, чего Китай не хочет, но США могут спровоцировать, хотя экономические последствия от удара по Тайваню как важному звену мировой экономики станут ощутимы для всех. В других возможных решениях Трампа легко найти что-то хорошее.

Например, если Трамп удовлетворит просьбу тайваньцев о «Патриотах» и ракетах к ним, это значит, что они не достанутся ВСУ, хотя нужны им критично.

Кроме того, политический альянс Москвы и Пекина укрепится еще сильнее, поскольку поставки оружия Тайбэю – это то, что бесит КНР больше всего на свете.

Если же торговый договор будет заключен, Вашингтону придется прекратить суету с требованиями к Китаю отказаться от российских энергоресурсов. Тарифы были для Трампа способом шантажа, который потеряет актуальность с прекращением торговой войны.

А вот для сепаратистских властей в Тайбэе хороших новостей на перспективу мало при любом исходе переговоров. Рано или поздно, силой или лаской, но КНР завершит свое воссоединение. Это неизбежно из-за растущей экономической мощи Поднебесной и ослабления США как центра силы. Сколько бы ни говорил Трамп о возвращении величия Америки, в его собственной политике речь скорее идет о том, как бы отступить с наименьшими потерями и окуклиться в решении внутренних проблем.

Сделать великими хотя бы соевые бобы – вот реалистичная повестка дня.