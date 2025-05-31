Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня
Пекин резко отверг попытки Эммануэля Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины, назвав тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, сообщили в посольстве Китая в Сингапуре.
Китайские власти резко отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает РИА «Новости».
Посольство КНР в Сингапуре опубликовало пост с фотографией французского лидера, где заявило, что считает недопустимым сравнивать вопросы Украины и Тайваня. В заявлении отмечается, что «ситуация с Тайванем – это внутреннее дело Китая».
Макрон во время выступления на форуме порассуждал о судьбе Тайваня в контексте возможного контроля Россией украинских территорий.
Пекин традиционно рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и требует соблюдения принципа «одного Китая» от стран, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. США официально признают этот принцип, несмотря на тесные контакты с Тайбэем, включая военные поставки.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе в случае появления северокорейских военных в Европе. Макрон также подчеркнул, что Китай должен вмешаться в ситуацию, чтобы этого не произошло.