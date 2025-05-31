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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    31 мая 2025, 21:56 • Новости дня

    Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко отверг попытки Эммануэля Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины, назвав тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, сообщили в посольстве Китая в Сингапуре.

    Китайские власти резко отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает РИА «Новости».

    Посольство КНР в Сингапуре опубликовало пост с фотографией французского лидера, где заявило, что считает недопустимым сравнивать вопросы Украины и Тайваня. В заявлении отмечается, что «ситуация с Тайванем – это внутреннее дело Китая».

    Макрон во время выступления на форуме порассуждал о судьбе Тайваня в контексте возможного контроля Россией украинских территорий.

    Пекин традиционно рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и требует соблюдения принципа «одного Китая» от стран, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. США официально признают этот принцип, несмотря на тесные контакты с Тайбэем, включая военные поставки.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе в случае появления северокорейских военных в Европе. Макрон также подчеркнул, что Китай должен вмешаться в ситуацию, чтобы этого не произошло.

    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    30 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На пресс-конференции в Белом доме Илон Маск ответил на вопрос о синяке под правым глазом шуткой, отсылающей к инциденту между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.

    Маска спросили, откуда у него синяк. Тот в ответ заявил: «Я не был где-либо рядом с Францией». При этом Маск добавил, что тут можно пошутить на тему пощечин. В свою очередь, присутствовавший министр торговли США Говард Латник тоже заявил: «Первая леди Франции».

    После этого Маск уточнил, что синяк ему поставил пятилетний сын. По словам предпринимателя, он предложил мальчику: «Давай, ударь меня по лицу». «И он ударил», – рассказал Маск. Он отметил, что сначала не почувствовал удара, а затем заметил последствия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    31 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности, пишет Bloomberg.

    На конференции в Шанхае Кая Каллас заявила о высокой угрозе, которую, по ее мнению, представляет партнерство Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

    Каллас также сослалась на мнение американского министра обороны Пита Хегсета, который, по ее словам, ранее называл Китай угрозой для других стран Азии.

    По информации итальянского издания Il Fatto Quotidiano, Каллас предпринимает активные шаги для усиления противостояния между Россией и Украиной.

    Тем временем политологи отмечают, что меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения.

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    29 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Китайская компания провела испытание стальной многоразовой ракеты

    Sepoch успешно испытала первую в Китае многоразовую ракету из стали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае частная компания провела успешное испытание многоразовой ракеты, изготовленной из нержавеющей стали и использующей жидкий кислород и метан в качестве топлива.

    Испытание состоялось на космопорте Дунфан 29 мая в 4.40 утра, сообщает РИА «Новости». Демонстрационная ракета «Юаньсинчжэ-1» успешно совершила полет с последующим возвращением, продлившийся 125 секунд.

    Аппарат достиг высоты 2,5 километра и совершил мягкую посадку на воду. Длина ракеты составила 26,8 метра, диаметр – 4,2 метра, стартовая масса – около 57 тонн. Ракета использовала топливо на основе жидкого кислорода и метана, а конструкция выполнена из тонкостенной нержавеющей стали.

    В компании Sepoch заявили: «Миссия завершилась успешно». По итогам испытания заложена основа для полноценного запуска «Юаньсинчжэ-1», который запланирован на 2024 год. Компания Beijing Sepoch Technology стала первой в Китае, кто разрабатывает многоразовые ракеты-носители среднего и тяжелого класса с использованием подобных материалов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зонд «Тяньвэнь-2» стартовал с космодрома Сичан на ракете-носителе «Чанчжэн-3В» для изучения астероида и кометы.

    В Китае успешно провели первый испытательный полет тяжелого беспилотного самолета CH-YH1000 грузоподъемностью одна тонна двести килограммов.

    Четыре малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с использованием коммерческой ракеты Ceres-1, завершив формирование первой фазы спутниковой группы.

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    31 мая 2025, 15:04 • Новости дня
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если жена дает пощечину мужу, то такие действия не происходят без причины, однако обсуждать семейные дела Макронов некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков прокомментировал семейный инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что считает некорректным обсуждать частные вопросы семьи Макрона, это «не наше дело».

    Тем не менее, по его словам, если жена решается дать пощечину мужу, это всегда имеет причину.

    Ранее в СМИ появились кадры, на которых первая леди Франции дала пощечину президенту Эммануэлю Макрону при их прибытии в Ханой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    30 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первые 100 млрд кубометров российского газа отправлены в Китай по «Силе Сибири», что составляет часть долгосрочного контракта, рассчитанного до середины 2049 года, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

    Миллер заявил, что «по газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного контрактом», передает ТАСС.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай находятся на пороге нового газового контракта.

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    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

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    30 мая 2025, 05:56 • Новости дня
    Командир «Нормандии-Неман» рассказал о преследовании во Франции участников СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Французские граждане, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, сталкиваются с неофициальным преследованием во Франции, сообщил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

    «Неофициальное преследование – это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о »Нормандии-Неман«, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели», – приводит слова Мюнье ТАСС.

    Он отметил, что французские власти не объявляли России войну официально, однако добровольцы подвергаются социальному давлению, их права ограничиваются, они не могут попасть на государственную службу, а также становятся объектами дополнительного контроля и наблюдения полиции и спецслужб, включая прослушку. Мюнье пояснил, что их «официально не могут наказать», поэтому пытаются «создавать ряд проблем».

    Он также уточнил, что прямого уголовного преследования во Франции пока не наблюдалось, но в других странах, таких как Италия и Британия, добровольцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе еще до СВО, сажали в тюрьму.

    По словам Мюнье, статус наемника французским добровольцам не присваивается, так как по закону это крайне сложно, а служат они на равных условиях с российскими военными. «Нет никакой разницы или специального отношения к иностранцам. И, собственно, поэтому они (французы) не подпадают под определение наемника», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Владимир Путин напомнил, что на Западе все еще есть люди, разделяющие российские ценности. В частности, президент рассказал о подвигах французских граждан. Интернациональный отряд «Нормандия-Неман» в составе казачьей бригады «Терек» объединяет россиян и французов с опытом службы и работы с БПЛА.

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    30 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Левые в парламенте Франции выдвинули вотум недоверия правительству Байру

    Tекст: Антон Антонов

    Инициирован вотум недоверия правительству Франции в ответ на ситуацию вокруг законопроекта о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, сообщила парламентская фракция левой партии «Непокорившаяся Франция».

    Вотум недоверия кабинету Франсуа Байру выдвинули депутаты «Непокорившейся Франции», а также «Экологисты». В заявлении парламентариев отмечается, что правительство использовало статью 49.3 конституции, чтобы провести законопроект, обойдя голосование в парламенте, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что подобная практика уже применялась для продвижения непопулярных мер, включая принятие закона о повышении пенсионного возраста и утверждение бюджета на 2025 год с жесткой экономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Франции отклонили законопроект о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, но сделали это, чтобы ускорить его продвижение и избежать обсуждения тысяч поправок от левых. Левые в ответ пригрозили выдвинуть вотум недоверия правительству Франции. Левые выступают против послаблений в регламентировании сельскохозяйственной деятельности, тогда как французские фермеры активно поддерживают законопроект.

    Парламент Франции уже отвергал несколько вотумов недоверия правительству Байру.

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    30 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Макрон призвал создать коалицию Европы с Индо-Тихоокеанскими странами

    Макрон предложил сформировать коалицию Европы, Индии и стран Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции заявил о необходимости объединения европейских стран с Индией и другими государствами Азии для совместного роста и безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским странам объединиться с Индией и азиатскими государствами для формирования третьей по уровню роста силы, пишет ТАСС. Его заявление прозвучало на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Макрон подчеркнул важность совместного подхода к торговле и сотрудничеству в сфере безопасности. «Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства. Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше», – заявил французский лидер.

    По его словам, Франция в ближайшие недели представит новую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона и намерена развивать этот подход на уровне всей Европы. Макрон отметил наличие «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания» в регионе. Он также призвал к укреплению стратегической автономии и активизации сотрудничества в области безопасности, обороны и торговых соглашений между Евросоюзом и странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток лишь усилит региональную напряженность и может привести к новой холодной войне.

    Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател отметил, что в настоящее время Вашингтон не видит необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности для освоения новых пространств, включая Филиппины.

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    29 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров заявил об интересе Москвы к возобновлению формата Россия – Индия – Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о заинтересованности в скорейшем возобновлении встреч в формате Россия – Индия – Китай.

    Лавров напомнил, что эта тройка была создана по инициативе главы Россотрудничества Евгения Примакова и на протяжении многих лет проводила более 20 министерских заседаний, передает ТАСС.

    По его словам, обсуждения проходили не только среди глав внешнеполитических ведомств, но и с участием руководителей экономических, торговых и финансовых структур трех государств.

    Глава МИД отметил: «Хочу подтвердить нашу искреннюю заинтересованность в скорейшем возобновлении работы тройки – Россия, Индия, Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией, отметив сотрудничество в политике, экономике и культуре.

    Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о широких перспективах развития российско-китайского сотрудничества.

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    30 мая 2025, 04:53 • Новости дня
    Власти Франции решили запретить курение на пляжах и в парках

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции с июля пляжи, парки и территории вокруг школ станут зонами, где полностью запретят курение, сообщила министр труда, здравоохранения, солидарности и по делам семьи Катрин Вотрен.

    «Пляжи, городские парки и сады, территории вокруг школ, автобусные остановки, спортивные площадки станут по всей стране зонами, свободными от табака», – приводит слова Вотрен ТАСС со ссылкой на Ouest-France.

    По ее словам, «там, где находятся дети, табак должен исчезнуть». Вотрен также сообщила о планах снизить количество никотина в жидкостях для вейпов и уменьшить количество ароматов для них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году во Франции решили запретить одноразовые электронные сигареты. Курение в закрытых помещениях, включая рестораны, больницы и офисы, попало под запрет в стране с 2007 года. Сейчас Франция занимает первое место в Евросоюзе по стоимости сигарет: самая дешевая пачка стоит 11 евро (около 962 рублей). В стране проживает более 68 млн человек, из которых 15 млн курят, и 12 млн из них делают это ежедневно.

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    31 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Кремль заявил о выборе Францией курса на усиление давления на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Франция не выбирает путь мирного урегулирования, а напротив, усиливает давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.

    Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.

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    31 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии у КНР поводов для тревоги из-за контактов России и США

    Руденко отметил отсутствие оснований для тревоги Пекина контактами России с США

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление базовой структуры диалога между Россией и США проходит на фоне активного российско-китайского сотрудничества и не вызывает обеспокоенности у Пекина, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Китай не имеет причин для беспокойства в связи с контактами России и США, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, речь идет не о налаживании новых отношений, а о восстановлении базовой инфраструктуры диалога, разрушенной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он уточнил, что эта работа сейчас на начальной стадии и во многом похожа на механизмы, которые использовались между Китаем и США в последние годы президентства Байдена.

    Дипломат подчеркнул, что между странами формируются рабочие группы, которые занимаются обсуждением конкретных вопросов, вызывающих озабоченность сторон.

    «Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США», – отметил Руденко.

    Он добавил, что нынешняя администрация США занимает более прагматичную позицию, а задача России – создать структуру для конструктивного диалога, что особенно важно на фоне геополитических потрясений.

    Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.

    Экономист Джеффри Сакс считает, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но сталкивается с сопротивлением сторонников войны.

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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