Tекст: Елизавета Шишкова

Макрон заявил, что в течение последних лет возражал против любой роли НАТО в регионе Азии, передает ТАСС. По его словам, аббревиатура организации подразумевает Северную Атлантику, и ранее он выступал против расширения альянса на восток.

На конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Макрон подчеркнул, что ситуация с деятельностью КНДР в Европе вызывает серьезные опасения. Он призвал власти Китая приложить усилия, чтобы не допустить присутствия северокорейских военных на европейской территории.

Макрон заявил: «В течение последних лет я возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии, потому что для меня Н – это Северная Атлантика. Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле, – это большой вопрос для всех нас».

Французский лидер добавил, что если Китай не воспрепятствует военному участию КНДР в Европе, альянсу НАТО придется рассмотреть возможность расширения своей деятельности в азиатском регионе.

Ранее министр безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил участие северокорейских военных вместе с российскими в освобождении Курской области.

Министр обороны отметил мужество военнослужащих КНДР, которые вместе с российской армией участвовали в освобождении региона от ВСУ.