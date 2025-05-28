Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.4 комментария
Шойгу назвал подвигом помощь военных КНДР в Курской области
Шойгу выразил благодарность северокорейским военным за защиту Курской области
Министр обороны отметил мужество северокорейских военнослужащих, которые вместе с российской армией участвовали в освобождении региона от ВСУ.
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил корейских военных, принимавших участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ, сообщает «Интерфакс». На встрече с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ в Москве Шойгу подчеркнул, что северокорейские бойцы сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими, защищая Курскую область «как собственную родину».
Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что Россия и КНДР намерены продолжить работу по увековечению памяти северокорейских военных, погибших при защите региона. По его словам, эта деятельность развивается в рамках договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил участие военных двух стран в освобождении Курской области и назвал это проявлением крепкого стратегического сотрудничества. КНДР выполнила договор о стратегическом партнерстве с Россией, направив войска Корейской народной армии на помощь России по отражению украинской агрессии в Курской области.