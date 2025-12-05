«Ростелеком» предупредил о росте числа фейковых сайтов прямой линии Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Онянов отметил: «Мошенники не дремлют. Существует множество поддельных сайтов и звонков. Единственным официальным ресурсом является сайт москва-путину.рф», передает ТАСС.

Он напомнил, что свое обращение президенту РФ можно отправить по SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также текстовым или видеосообщением в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо через чат-бота в мессенджере «Мах».

Онянов сообщил, что ресурсы прямой линии подвергаются кибератакам, источники которых находятся не только в России, но и за рубежом. Он уточнил, что специалисты видят, откуда происходят атаки, включая зарубежные ресурсы и попытки подмены адресов внутри страны.

Он подчеркнул, что борьба с подобными атаками ведется совместно со спецслужбами, большинство этих попыток успешно блокируются. Онянов отметил, что «Ростелеком» активно взаимодействует с профильными ведомствами для обеспечения безопасности портала.

Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.